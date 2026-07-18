選情初探／中市第四選區 4方混戰搶5席

台中市議員第四選區（豐原、后里）應選五席，下屆選舉藍、綠、白及無黨籍人馬提前布局，除現任議員尋求連任，還有新人、回鍋參選者及可能投入的地方人士加入戰局，是歷年競爭最激烈的一次。由於豐原是國民黨立法院副院長江啟臣的政治根據地，議員選情也是江啟臣地方實力的重要指標。

第四選區以豐原為主要票倉，目前人口十六萬一千多人，選舉人十三萬三千多人。國民黨最大變數是連任多屆的議員張瀞分不再參選，象徵世代交替。張瀞分力挺豐原社皮里長涂力旋接棒，但黨內民調最終由翁子里長連佳振勝出。

連佳振強調，自己沒有背景、靠山，憑藉二十五年基層服務爭取選民認同。現任議員陳本添、邱愛珊也提早展開布局，陳本添積極深耕豐原，懸掛與江啟臣同框看板；邱愛珊則持續拓展后里服務，希望鞏固跨區支持。

民進黨評估第四選區有兩席實力，僅提名現任議員謝志忠及豐原區農會總幹事蔡森揚之女蔡怡萱參選。本屆因廖芝晏與當時無黨籍的蔡怡萱同時參選，造成綠營及中間票源分散，最後廖芝晏落選；這次蔡怡萱加入民進黨並獲提名，綠營盼整合票源，重返兩席。

民眾黨原市議員陳清龍轉任不分區立委後，由妻子連小華接棒參選，希望延續既有支持基礎。

無黨籍也可能左右選情。前市議員王朝坤已表態回歸參選；曾代表親民黨參選立委、也曾以無黨籍角逐市議員的黃朝淵，近期在支持者勸進下持續評估是否投入，預計近日公布決定。

黃朝淵有「廟東先生」之稱，長年在豐原廟東商圈協助民眾處理消費爭議、直銷糾紛及法律諮詢，也協助弱勢民眾，累積不少支持者。地方人士分析，若黃朝淵宣布參選，將吸引部分中間及無黨票源，加上王朝坤回鍋、藍綠白各有布局、多方混戰，成為激戰選區之一。