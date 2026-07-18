新竹選戰升溫 蕭美琴同框挺鄭朝方 藍白圍攻水岸市集園區

二○二六地方選舉倒數，副總統蕭美琴昨與民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方同台開箱圖書館，肯定鄭施政成果。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠猛攻「竹北水岸市集園區」延宕六年、經費攀升，國民黨執掌的竹縣府也稱責任在市公所，選戰煙硝逐漸蔓延。

竹北市立圖書館福德分館啟用多年，建築老舊，設備又因地震受損，經市公所爭取，獲客委會近三千萬元補助修繕活化，新風貌融入「星際」主題設計，設施設備也自帶香氣，試營運三天就吸引萬人造訪，未來配合竹北居民生活習性，周五、周六將延長開放至深夜十二時。

蕭美琴昨與客委會主委古秀妃赴竹北，與鄭朝方一同開箱圖書館新貌，肯定以有限資源打造兼具美感與功能的閱讀空間，讚揚鄭朝方建設努力；外界解讀替鄭選情加溫。

藍營方面，徐欣瑩勤走基層，與地方社團組織交流。她感謝基層長期支持，將延續現任縣長楊文科八年施政成果，無縫接軌方式推動縣政。徐喊話「不只是個人勝負，攸關竹縣未來發展與藍營執政延續」，盼凝聚基層力量守護新竹。

立委徐欣瑩（右）勤走基層，將延續縣長楊文科施政成果。圖／立委徐欣瑩辦公室提供

近期地方流傳徐欣瑩若當選，縣府將受特定宗教影響，甚至要求公務員學習打坐等說法。徐欣瑩嚴正駁斥是惡意抹黑，縣政府屬於全體縣民，絕不屬於任何宗教，公務員依法行政，不會被要求參與宗教活動。

新竹縣府與竹北市公所近期因「竹北水岸市集園區」互槓，鄭朝方指工程遭行政程序拖延，市公所主張縣府決策反覆及建照審查系統異常導致；縣府反批公所兩度變更設計、籌備計畫未完成法定程序才是主因。

邱臣遠昨天舉辦首場政策記者會，針對該園區提出三大解決方案，邱強調市民期待如期完工的公共建設，而非縣市互推責任；若當選，將導入ＣＥＯ專案管理精神，建立透明、有效率制度。

鄭朝方稱，竹北近年快速轉變，許多過去停留在理念上的城市願景已逐步透過建設落實，也受到大新竹地區及全台關注，而城市治理不應停留在對立與口水，要以實際成果回應民眾需求，讓城市建設成為最直接的政績。