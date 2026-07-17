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鄭照新、林義傑出席募款餐會 陳宥丞喊話：2026所有選區遍地開花
民眾黨北市議員陳宥丞力拚連任，今在選區舉辦感恩募款餐會，不只黨公職與支持者力挺、台中市副市長鄭照新專程北上，超馬好手林義傑也出席。陳宥丞說，在野要整合，2028台灣百姓才能夠過好生活，前提是2026年一定要讓民眾黨在所有選區遍地開花。
2026九合一選舉
陳宥丞今在內湖88樂章舉辦「感恩募款餐會」，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、黨秘書長周榆修、北市黨部主委邱慧洳，北市議員黃瀞瑩、林珍羽、張志豪及參選人吳怡萱、許甫等黨公職到場，另有鄭照新、林義傑現身力挺。
黃國昌表示，陳宥丞進入市議會以前，就已經在港湖服務非常久，當上市議員後，在市議會專業問政的表現、在地紮實的服務都得到非常多鄉親支持。
他說，前陣子內湖淹水，大家都可看到他幾乎不分晝夜，再累都會出現在需要他的地方，也因此得到非常多鄉親的肯定。在媒體或網路上看到陳宥丞這段時間以來的表現，能夠得到這麼多港湖鄉親的支持，有這樣子專業的代議士是民眾黨的光榮、驕傲。
黃國昌說，陳宥丞今辦募款餐會，這麼多支持者也是在肯定他當議員期間的所有服務跟表現。他也拜託大家，千萬一定票票要入匭，以最高票繼續把陳宥丞留在台北市議會。
陳宥丞表示，謝謝兩位主席及他所有夥伴，也特別謝謝鄭照新副市長從台中來給他加持。台灣在野需要整合，2028台灣的百姓才能夠過好生活，前提是2026年一定要讓民眾黨在所有的選區遍地開花，包含北市6隻小雞的團結，還是鄭照新的加持、兩位主席的勉勵，請大家繼續給民眾黨機會，讓他們2028年可以替大家贏回政權。
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