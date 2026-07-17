影／出席新北市議員許昭興座談會 蘇巧慧：打造永和青年追夢、長輩安居

民黨進新北市長參選人員蘇巧慧今天出席黨籍新北市議員許昭興在永和舉辦的地方座談會。蘇巧慧和許昭興特別一起演唱充滿活力的「粉紅超跑」，現場支持者除了跟著歡唱，也紛紛對兩人比讚，「蘇巧慧凍蒜！」、「許昭興凍蒜！」歡呼聲更是此起彼落，氣氛相當熱絡。

前立委江永昌、新北市議員林裔綺、前新北市議員賴秋媚也到場力挺。蘇巧慧隨後前往永和智光黃昏市場與許昭興、張維倩，新北市議員參選人羅文崇、張志豪及新北市議員張嘉玲服務團隊一起掃街，沿途受到民眾歡迎，更有熱情攤商送上蘿蔔、蒜苗、包子，祝福眾人高票當選。蘇巧慧表示，未來她會和新北隊議員繼續攜手努力，除了要加速擴大永和公辦都更、緊盯捷運建設進度，也要把各年齡層的居民都顧好，打造「青年勇敢追夢、長輩安心居住」的永和。

蘇巧慧表示，永和是全台灣人口密度最高的地方，當地也有許多高齡人口需要被妥善照顧，未來她若當選新北市長，將落實「六大福利政見」，提供所有新北長輩最高五萬元的假牙補助，並將敬老卡提升至一千點、點數以年度計算，同時擴大使用範圍，讓敬老卡使用起來更貼心、更便利。

蘇巧慧也細說她的「三大家庭照顧政見」，不但會引進科技，推動獨居照顧與失智篩檢智慧化，更要打破出院照顧空窗期，讓居家服務和輔具「一次到位」。蘇巧慧說，她還會增加長照量能與補助，包含提升入住住宿式長照機構補助至每年24萬元，實質減輕家庭負擔，讓每一位長輩在新北安心生活。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席同黨新北市議員許昭興在永和舉辦的方座談會。蘇巧慧和許昭興演唱充滿活力的「粉紅超跑」，現場支持者也跟著齊聲歡唱。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席同黨新北市議員許昭興在永和舉辦的方座談會，受到支持者熱情歡迎。記者王長鼎／攝影