「禪修是沉澱自省」徐欣瑩正面對決談宗教：妙天是我一生師父

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩正面回應外界長期關注的宗教信仰及政治歷程。她坦言，自己是悟覺妙天禪師的弟子，妙天禪師是她一生敬重的師父；禪修則讓她在高壓生活及政治工作中，保持沉澱、自省與清晰思考。面對政治道路多次「轉彎」的質疑，她強調，自己始終沒有忘記「以民為天、苦民所苦」的從政原點。

徐欣瑩接受中天談話節目「馬格格的直播間」專訪，她表示，她在25歲、準備交通大學碩士論文口試前，因緣際會開始跟隨妙天禪師學習禪定，也就是一般人熟悉的打坐，「我是妙天禪師的弟子，妙天禪師是我一生的師父，這件事我從未隱瞞。」

針對每至選舉期間，總有人以宗教信仰貼標籤，甚至宣稱她若當選，新竹縣政府將成為特定宗教的縣政府，或要求公務員學習打坐等說法，徐欣瑩嚴正駁斥，形容這是惡意抹黑與恐懼操作。她承諾，新竹縣政府是全體縣民的縣政府，絕不屬於任何宗教；公務員應依法行政，絕不可能、也不應被要求參加任何宗教活動。

談及禪修帶來的影響，徐欣瑩回憶，母親罹癌住院期間，她曾陪伴照顧一個月，返校後僅剩兩個多月完成碩士論文，身心承受極大壓力。接觸打坐後，她發現心緒逐漸穩定、專注力提升。她強調，生病仍應接受正規醫療，而禪修對她而言如同運動，是一種身心鍛鍊，幫助自己在繁忙政治工作中沉澱、自省並保持冷靜判斷。

面對從國民黨出發、創立民國黨、與宋楚瑜搭檔參選總統，再重返國民黨的政治歷程，徐欣瑩坦言，政治人物必須為自己的選擇接受檢驗，她不會迴避。但真正重要的，不是一個人是否從不轉彎，而是轉彎時有沒有忘記出發的原點。

她強調，自己的原點始終是新竹鄉親託付、科技治理、教育發展與社會奉獻，也感念國民黨栽培，過去曾在立法院協助推動多項政策。她相信，選民最終會從候選人的品格、能力、政策與政績，判斷誰能帶領新竹縣前進。