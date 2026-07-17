聽新聞
0:00 / 0:00
中選會公布九合一縣市長選舉經費上限 新北最高、連江最低
中選會今公布年底九合一直轄市長、縣（市）長選舉候選人競選經費最高金額，中選會表示，競選經費與當地人口總數高度連動，根據統計，全台競選經費上限最高為新北市1億655萬1000元，最低則為連江縣的3019萬2000元，將於8月20日選舉公告中載明。
2026九合一選舉
中選會表示，競選經費最高金額計算方式，是依公職人員選舉罷免法第41條第2項第2款規定，直轄市長、縣（市）長選舉為以各該選舉區人口總數70%，乘以基本金額20元所得數額，加上一固定金額之和。所為固定金額，是指直轄市長選舉定為5000萬元，縣（市）長選舉定為3千萬元。競選經費最高金額計算有未滿1000元尾數時，其尾數以1000元計算。
根據中選會資料，全台競選經費上限最高為新北市，最低則為連江縣。直轄市部分，台北市選舉區人口總數242萬7533人，競選經費最高金額8398萬6000元；新北市選舉區人口總數403萬9299人，競選經費最高金額1億655萬1000元；桃園市選舉區人口總數235萬6302人，競選經費最高金額8298萬9000元。
台中市選舉區人口總數286萬7758人，競選經費最高金額9014萬9000元；台南市選舉區人口總數184萬8945人，競選經費最高金額7588萬6000元；高雄市選舉區人口總數271萬1406人，競選經費最高金額8796萬。
其餘縣市，彰化縣選舉區人口總數120萬4630人，競選經費最高金額為4686萬5000元，是直轄市外中最高；連江縣選舉區人口總數1萬3666人，競選經費最高金額3019萬2000元。
中選會補充，選舉區人口總數，是指投票月前第6個月的最後一日該選舉區戶籍統計的人口總數。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。