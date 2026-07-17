快訊

下班注意！14縣市大雨特報 易有短延時強降雨

台中地院今改裁定！全台致癌油風暴 中聯總經理余凌冲遭收押禁見

慘綠一片…台股重挫的元凶是它 分析師：這時候要買最安全的公司

聽新聞
0:00 / 0:00

年底大選競選經費上限 新北逾億元、連江3019萬最低

中央社／ 台北17日電
中選會今（17）日公布今年直轄市長、縣（市）長選舉候選人競選經費最高金額，全台競選經費上限最高為新北市的新台幣1億655萬1000元，最低則為連江縣的3019萬2000元。中央社
中選會今（17）日公布今年直轄市長、縣（市）長選舉候選人競選經費最高金額，全台競選經費上限最高為新北市的新台幣1億655萬1000元，最低則為連江縣的3019萬2000元。中央社

中選會今天公布今年直轄市長、縣（市）長選舉候選人競選經費最高金額，競選經費與當地人口總數高度連動，全台競選經費上限最高為新北市的新台幣1億655萬1000元，最低則為連江縣的3019萬2000元。

2026九合一選舉

中選會今天舉行委員會議，討論通過115年直轄市長、縣（市）長選舉候選人競選經費最高金額，並將於8月20日選舉公告中載明。

根據中選會資料，全台競選經費上限最高為新北市，最低則為連江縣。直轄市部分，台北市選舉區人口總數242萬7533人，競選經費最高金額8398萬6000元；新北市選舉區人口總數403萬9299人，競選經費最高金額1億655萬1000元；桃園市選舉區人口總數235萬6302人，競選經費最高金額8298萬9000元。

台中市選舉區人口總數286萬7758人，競選經費最高金額9014萬9000元；台南市選舉區人口總數184萬8945人，競選經費最高金額7588萬6000元；高雄市選舉區人口總數271萬1406人，競選經費最高金額8796萬元。

其餘縣市部分，彰化縣選舉區人口總數120萬4630人，競選經費最高金額為4686萬5000元，是直轄市外中最高；連江縣選舉區人口總數1萬3666人，競選經費最高金額3019萬2000元是全台最低。

中選會解釋，競選經費最高金額的計算方式，是依公職人員選舉罷免法第41條第2項第2款規定，直轄市長、縣（市）長選舉為以各該選舉區人口總數70%，乘以基本金額新台幣20元所得數額，加上一固定金額的總和。所謂固定金額是指直轄市長選舉定為新台幣5000萬元，縣（市）長選舉定為新台幣3000萬元，而競選經費最高金額計算有未滿1000元的尾數時，其尾數以1000元計算。

中選會也說，所謂選舉區人口總數，是指投票月前第6個月的最後一日該選舉區戶籍統計的人口總數。

2026九合一選舉 中選會

延伸閱讀

九合一候選人資格從嚴 中選會：繳喪失中國籍證明滿10年才能參選

財政部：青安3.0加強風險控管 適用範圍最多16萬人

選情初探／花蓮市長選舉 藍白互爭 綠喬人選

花蓮市長選戰轉趨激烈 白營參戰挑戰魏嘉彥綠持續徵詢人選

相關新聞

年底大選競選經費上限 新北逾億元、連江3019萬最低

中選會今天公布今年直轄市長、縣（市）長選舉候選人競選經費最高金額，競選經費與當地人口總數高度連動，全台競選經費上限最高為...

九合一選舉保證金創32年來首度調降 直轄市長候選人調為120萬

年底九合一選舉將至，中選會今開會審議通過115年直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員選舉候選人登記應繳納保證金數額。直轄市長候選人保證金調為120萬元、直轄市議員候選人保證金16萬元、縣市長候選人保證金16萬元、縣市議員候選人保證金10萬。中遠會表示，是32年來候選人保證金重大調整。

綠營黃世杰批張善政市府「螺絲鬆了」 市府回擊：有人防災圖卡做錯了

民進黨桃園市長參選人黃世杰今天上午到龜山市場掃拜票，與民眾分享幼兒與長者福利願景，也聊到近日問題油品影響校園養午餐與巴威颱風在龜山造成大災情，批評張善政領導的桃園市政府資訊不夠公開透明，「螺絲鬆了」；桃園市政府則強硬回擊，「黃世杰是否忘了自己連防颱圖卡都能出錯」。

影／淡水漁民節活動 蘇巧慧、李四川拚場同台手捏魚丸

新北市長選戰持續升溫，新台灣國策智庫公布最新民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以40.2%的支持度，微幅領先國民黨參選人李四川的40.0%，雙方差距僅0.2個百分點。面對李四川陣營質疑民調可能存在機構效應，蘇巧慧今天表示，不同民調應觀察整體趨勢，團隊不會因民調落後就批評對手，也不會因領先就嘲笑對手，希望以陽光、正面的態度投入選戰。

批竹北水岸市集讓市民苦等6年 邱臣遠提三箭拚重大工程改革

民進黨徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長後，批評多項建設遭縣府行政程序拖延，其中「竹北水岸市集園區」成焦點。竹縣府反駁強調工程延宕乃因公所兩度變更設計，且市場籌備計畫尚未完成法定程序。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天直指，市民苦等6年、經費增至近14億，提出三大方案，建立更嚴謹的重大工程管理制度。

出席漁民節活動 李四川與蘇巧慧同台拚場更拚人氣

昨天新台灣國策智庫公布新北最新民調，民進黨市長參選人蘇巧慧超車國民黨參選人李四川。今早李四川與蘇巧慧均出席淡水漁會舉辦的漁民節活動，兩人互動備受外界矚目，雙方在現場熱情與出席者握手合影，活動中雙方雖二度握手致意，也同台一起做淡水阿給，外界看來拚場意味濃厚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。