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綠營黃世杰批張善政市府「螺絲鬆了」 市府回擊：有人防災圖卡做錯了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰（灰衣者）今天上午到龜山掃街拜票，談到市府近日處理問題油品與颱風防救災，直批「螺絲鬆了」，引市府不滿回擊。圖／黃世杰競選團隊提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰（灰衣者）今天上午到龜山掃街拜票，談到市府近日處理問題油品與颱風防救災，直批「螺絲鬆了」，引市府不滿回擊。圖／黃世杰競選團隊提供

民進黨桃園市長參選人黃世杰今天上午到龜山市場掃拜票，與民眾分享幼兒與長者福利願景，也聊到近日問題油品影響校園養午餐與巴威颱風在龜山造成大災情，批評張善政領導的桃園市政府資訊不夠公開透明，「螺絲鬆了」；桃園市政府則強硬回擊，「黃世杰是否忘了自己連防颱圖卡都能出錯」。

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黃世杰指出，無論是日前校園營養午餐受到問題油品影響，或是前陣子颱風豪大雨造成龜山各地大大小小災情，張善政市府在面對這些市政議題時，資訊公開透明不足，回應不夠即時，事前整備工作也有許多檢討空間，顯示市府在危機處理上仍有「螺絲鬆了」的情況。

黃世杰表示，希望未來市府面對任何公共事件，都能以更積極、更透明的態度處理，把人民福祉放在第一位，讓市民在第一時間掌握正確資訊，也重建市民對市府的信任。

桃園市新聞處長羅楚東則回應，行政院長卓榮泰稍早已針對毒油事件公開道歉，對於沒辦法在第一時間查處「深感抱歉」，黃世杰到現在還在幫中央開脫，「洗地洗到被洗臉，尷尬至極」。

羅楚東表示，只要具備基本的識讀能力，都知道這次的油品問題是地方政府只能依中央分批公布的資料追查、下架及公布；截至目前，市府已查核1214家業者，回收問題油品逾3萬3000公斤，另查獲超過1萬3000公斤問題油品已投入再製產品，累計處理油品總量超過4萬6000公斤。

另外，桃園也啟動油品製造廠源頭及市售端的專案抽驗，目前已完成58件抽驗，相關檢驗結果均即時公布於「桃食安心資訊平台」。

羅處東表示，油品問題爆發後，黃世杰躲了5天才勉強發聲，別說要求中央了，連一個字都不敢提醒，不敢為人民討公道就算了，前法務部次長竟還有這種顛倒是非的習慣，令人失望。

羅楚東也說，黃世杰是否忘了自己連防颱圖卡都能出錯，散播錯誤消息要大家貼玻璃、還要農夫在颱風天掛著笑容插秧，現在反過來批評那幾天全力防颱的市府團隊螺絲鬆？黃對螺絲鬆緊的認知、對常識的判斷，展現馬戲團式的競選風格，再次突破大家的想像。

民進黨桃園市長參選人黃世杰（灰衣者）今天上午到龜山掃街拜票，談到市府近日處理問題油品與颱風防救災，直批「螺絲鬆了」，引市府不滿回擊。圖／黃世杰競選團隊提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰（灰衣者）今天上午到龜山掃街拜票，談到市府近日處理問題油品與颱風防救災，直批「螺絲鬆了」，引市府不滿回擊。圖／黃世杰競選團隊提供

民進黨桃園市長參選人黃世杰（灰衣者）今天上午到龜山掃街拜票，談到市府近日處理問題油品與颱風防救災，直批「螺絲鬆了」，引市府不滿回擊。圖／黃世杰競選團隊提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰（灰衣者）今天上午到龜山掃街拜票，談到市府近日處理問題油品與颱風防救災，直批「螺絲鬆了」，引市府不滿回擊。圖／黃世杰競選團隊提供

黃世杰 張善政 綠營 2026九合一選舉 桃園市選舉

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