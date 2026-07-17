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影／淡水漁民節活動 蘇巧慧、李四川拚場同台手捏魚丸
新北市長選戰持續升溫，新台灣國策智庫公布最新民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以40.2%的支持度，微幅領先國民黨參選人李四川的40.0%，雙方差距僅0.2個百分點。面對李四川陣營質疑民調可能存在機構效應，蘇巧慧今天表示，不同民調應觀察整體趨勢，團隊不會因民調落後就批評對手，也不會因領先就嘲笑對手，希望以陽光、正面的態度投入選戰。
2026九合一選舉
蘇巧慧與李四川今天同台出席淡水區漁會漁民節活動，兩人先後抵達會場，並兩度握手致意，也一同體驗製作淡水阿給，互動受到關注。對於最新民調結果，李四川表示，凡具公信力的民調都會納入參考，並重申若當選新北市長，將持續支持漁民，改善漁港設施及沿岸建設。
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