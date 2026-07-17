快訊

外資沒搞懂魏哲家的目標！分析師曝理由：留意台積電買點

陪伴30年…台灣國民泡麵停產 網哭：從小吃到大的回憶

國際特赦組織驚爆霸凌！日本分會職場惡整員工

聽新聞
0:00 / 0:00

影／淡水漁民節活動 蘇巧慧、李四川拚場同台手捏魚丸

攝影中心／ 記者林伯東／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）上午出席淡水漁會舉辦的漁民節活動，現場熱情與出席者握手合影。記者林伯東／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）上午出席淡水漁會舉辦的漁民節活動，現場熱情與出席者握手合影。記者林伯東／攝影

新北市長選戰持續升溫，新台灣國策智庫公布最新民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以40.2%的支持度，微幅領先國民黨參選人李四川的40.0%，雙方差距僅0.2個百分點。面對李四川陣營質疑民調可能存在機構效應，蘇巧慧今天表示，不同民調應觀察整體趨勢，團隊不會因民調落後就批評對手，也不會因領先就嘲笑對手，希望以陽光、正面的態度投入選戰。

2026九合一選舉

蘇巧慧與李四川今天同台出席淡水區漁會漁民節活動，兩人先後抵達會場，並兩度握手致意，也一同體驗製作淡水阿給，互動受到關注。對於最新民調結果，李四川表示，凡具公信力的民調都會納入參考，並重申若當選新北市長，將持續支持漁民，改善漁港設施及沿岸建設。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）上午出席淡水漁會舉辦的漁民節活動，現場熱情與出席者握手合影。記者林伯東／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）上午出席淡水漁會舉辦的漁民節活動，現場熱情與出席者握手合影。記者林伯東／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）與國民黨新北市長參選人李四川（右）上午出席淡水漁會舉辦的漁民節活動，兩人互動備受外界矚目，活動中雙方握手致意。記者林伯東／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）與國民黨新北市長參選人李四川（右）上午出席淡水漁會舉辦的漁民節活動，兩人互動備受外界矚目，活動中雙方握手致意。記者林伯東／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧

延伸閱讀

致癌油風暴愈演愈烈 李四川再籲身為立委的蘇巧慧要給市民交代

假牙補助藍綠交鋒 蘇巧慧主張取消經濟條件限制

新北最大地下滯洪池啟用 侯友宜宣布8億蓋鳳鳴運動中心

莊競程菜瓜布競選小物首亮相 搶攻攤商票喊推大菜市遷建

相關新聞

綠營黃世杰批張善政市府「螺絲鬆了」 市府回擊：有人防災圖卡做錯了

民進黨桃園市長參選人黃世杰今天上午到龜山市場掃拜票，與民眾分享幼兒與長者福利願景，也聊到近日問題油品影響校園養午餐與巴威颱風在龜山造成大災情，批評張善政領導的桃園市政府資訊不夠公開透明，「螺絲鬆了」；桃園市政府則強硬回擊，「黃世杰是否忘了自己連防颱圖卡都能出錯」。

影／淡水漁民節活動 蘇巧慧、李四川拚場同台手捏魚丸

新北市長選戰持續升溫，新台灣國策智庫公布最新民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以40.2%的支持度，微幅領先國民黨參選人李四川的40.0%，雙方差距僅0.2個百分點。面對李四川陣營質疑民調可能存在機構效應，蘇巧慧今天表示，不同民調應觀察整體趨勢，團隊不會因民調落後就批評對手，也不會因領先就嘲笑對手，希望以陽光、正面的態度投入選戰。

批竹北水岸市集讓市民苦等6年 邱臣遠提三箭拚重大工程改革

民進黨徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長後，批評多項建設遭縣府行政程序拖延，其中「竹北水岸市集園區」成焦點。竹縣府反駁強調工程延宕乃因公所兩度變更設計，且市場籌備計畫尚未完成法定程序。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天直指，市民苦等6年、經費增至近14億，提出三大方案，建立更嚴謹的重大工程管理制度。

出席漁民節活動 李四川與蘇巧慧同台拚場更拚人氣

昨天新台灣國策智庫公布新北最新民調，民進黨市長參選人蘇巧慧超車國民黨參選人李四川。今早李四川與蘇巧慧均出席淡水漁會舉辦的漁民節活動，兩人互動備受外界矚目，雙方在現場熱情與出席者握手合影，活動中雙方雖二度握手致意，也同台一起做淡水阿給，外界看來拚場意味濃厚。

莊競程菜瓜布競選小物首亮相 搶攻攤商票喊推大菜市遷建

年底選戰倒數4個月，民進黨新竹市長參選人莊競程昨天前往新竹大菜市掃街拜票，除逐攤握手寒暄外，還發送首度亮相的競選小物「莊競程超乾淨、新竹市亮晶晶」菜瓜布，吸引不少攤商目光。他也重申，大菜市遷建已推動多年，若當選市長，任內一定會推動動工。

林士凱推仙楂丸競選小物 與百年老店聯名行銷新竹舊城

年底選戰升溫，競選小物也吹起在地風。民進黨新竹市北區市議員參選人林士凱攜手北門街百年老店「鴻安堂藥房」推出聯名仙楂丸，希望結合新竹舊城特色與地方品牌，讓競選宣傳成為推廣老店文化與舊城發展的媒介。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。