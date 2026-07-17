批竹北水岸市集讓市民苦等6年 邱臣遠提三箭拚重大工程改革

民進黨徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長後，批評多項建設遭縣府行政程序拖延，其中「竹北水岸市集園區」成焦點。竹縣府反駁強調工程延宕乃因公所兩度變更設計，且市場籌備計畫尚未完成法定程序。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天直指，市民苦等6年、經費增至近14億，提出三大方案，建立更嚴謹的重大工程管理制度。

邱臣遠今天舉辦首場「竹北遠景系列政策記者會」，針對東區市場（水岸市集 River Bank 1）建設案提出「幸福竹北三支箭：重大工程不拖延」主張。競選總幹事翟本喬、竹北市第一選區市民代表參選人林瑞德出席。邱臣遠表示，市民期待的是如期完工的公共建設，而非縣市互推責任；若當選，將導入CEO專案管理精神，建立透明、有效率的重大工程治理制度。

邱臣遠表示，竹北人口已突破22萬，東區市民期待現代化傳統市場，卻苦等6年。他指出，市府政策轉向導致經費增至近14億元，不僅加重市庫負擔，也讓既有行政程序歸零；未來應記取延宕教訓，建立更嚴謹的重大工程管理制度。

邱臣遠提出「幸福竹北三支箭」：第一箭「變更要審議」，重大工程變更須經代表會同意及辦理在地聽證；第二箭「制度要透明」，導入PMO專案管理，由市長主持工程督導會報，流標兩次即跨局處協調，並每月公布重大工程進度；第三箭「公文不旅行」，將與新竹縣府建立重大建設協作機制，設單一窗口及聯席預審，減少公文往返、提升效率。

翟本喬提出「數位小公投」構想，認為竹北具高教育水準與科技優勢，應建立實名制數位公共參與平台，讓市民不必等到四年一次選舉，也能即時參與重大政策與工程變更的討論及決策。

林瑞德表示，東區市場預定地長年遭圍籬圍封，反映竹北人口成長與生活機能失衡。他說，未來進入代表會後，他將全力監督「三支箭」執行，推動東區市場打造結合托嬰、長照等服務的複合式生活中心。