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出席漁民節活動 李四川與蘇巧慧同台拚場更拚人氣

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今出席漁民節活動與現場民眾握手寒暄。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席漁民節活動與現場民眾握手寒暄。記者林媛玲／攝影

昨天新台灣國策智庫公布新北最新民調，民進黨市長參選人蘇巧慧超車國民黨參選人李四川。今早李四川與蘇巧慧均出席淡水漁會舉辦的漁民節活動，兩人互動備受外界矚目，雙方在現場熱情與出席者握手合影，活動中雙方雖二度握手致意，也同台一起做淡水阿給，外界看來拚場意味濃厚。

2026九合一選舉

蘇巧慧今早先抵達八里下罟子漁港活動現場，有媒體提問指昨天公布的新北民調遭質疑樣本不足以代表新北？蘇回應表示，不同民調機構做出來的民調，就看指標，相同民調機構就看趨勢，她的團隊不會因民調輸就罵對手，也不會因民調贏就嘲笑對手，她會要求團隊及自己希望是一個正面樂觀的態度，未來的新北市長及領導的新北市府團隊，都希望是陽光正面的態度面對各項事物。

李四川稍晚15分鐘後抵達現場，針對民調樣本數不足的質疑，李四川回應說，只要是有公信力的民調，都會做參考。

李四川說，他今天是來祝福漁會辦理的漁民節活動，他也是漁家子弟，要祝福所有漁民漁民節快樂，由於八里下罟子漁港屬於淡水漁會管轄，他也感謝淡水漁會多年把漁民照顧得很好，新北有28個漁港，沿線有100多公里海岸線，若年底當上市長，一定做漁民最好的後盾，盡最大的力量支持漁會，推動設備及沿線所有硬體改善。

蘇巧慧表示，新北市有145公里海岸線28座漁港，未來她在「新皇冠海岸」計畫希望串聯所有漁港，把海岸線打造成台灣最美麗的皇冠戴在頭上，近幾年新北市政府非常努力推活動，中央也有補助，昨天行政院特別通過對漁會勞保、健保行政費加強補助，希望讓漁會更有力照顧漁民。她認為中央地方一起努力，一定會讓漁民生活更好，讓更多人了解台灣美麗的海岸和漁村文化。

今蘇巧慧與李四川兩人在活動現場都足足待了一個小時以上，不僅致詞前兩人各自與現場與會者握手寒暄，待雙方輪流上台致詞結束後，回到座位區繼續再度起身與民眾握手拍照，許多民眾都握手握了兩次以上，兩位參選人使出渾身解數既拚場也拚人氣。

國民黨新北市長參選人李四川(圖右)與民進黨參選人蘇巧慧兩人出席淡水漁會舉辦的漁民節活動，雙方二度握手致意。記者林伯東／攝影
國民黨新北市長參選人李四川(圖右)與民進黨參選人蘇巧慧兩人出席淡水漁會舉辦的漁民節活動，雙方二度握手致意。記者林伯東／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席漁民節活動與現場民眾握手寒暄。記者林媛玲／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席漁民節活動與現場民眾握手寒暄。記者林媛玲／攝影

李四川 蘇巧慧 民調 2026九合一選舉 新北市選舉

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