出席漁民節活動 李四川與蘇巧慧同台拚場更拚人氣

昨天新台灣國策智庫公布新北最新民調，民進黨市長參選人蘇巧慧超車國民黨參選人李四川。今早李四川與蘇巧慧均出席淡水漁會舉辦的漁民節活動，兩人互動備受外界矚目，雙方在現場熱情與出席者握手合影，活動中雙方雖二度握手致意，也同台一起做淡水阿給，外界看來拚場意味濃厚。

蘇巧慧今早先抵達八里下罟子漁港活動現場，有媒體提問指昨天公布的新北民調遭質疑樣本不足以代表新北？蘇回應表示，不同民調機構做出來的民調，就看指標，相同民調機構就看趨勢，她的團隊不會因民調輸就罵對手，也不會因民調贏就嘲笑對手，她會要求團隊及自己希望是一個正面樂觀的態度，未來的新北市長及領導的新北市府團隊，都希望是陽光正面的態度面對各項事物。

李四川稍晚15分鐘後抵達現場，針對民調樣本數不足的質疑，李四川回應說，只要是有公信力的民調，都會做參考。

李四川說，他今天是來祝福漁會辦理的漁民節活動，他也是漁家子弟，要祝福所有漁民漁民節快樂，由於八里下罟子漁港屬於淡水漁會管轄，他也感謝淡水漁會多年把漁民照顧得很好，新北有28個漁港，沿線有100多公里海岸線，若年底當上市長，一定做漁民最好的後盾，盡最大的力量支持漁會，推動設備及沿線所有硬體改善。

蘇巧慧表示，新北市有145公里海岸線28座漁港，未來她在「新皇冠海岸」計畫希望串聯所有漁港，把海岸線打造成台灣最美麗的皇冠戴在頭上，近幾年新北市政府非常努力推活動，中央也有補助，昨天行政院特別通過對漁會勞保、健保行政費加強補助，希望讓漁會更有力照顧漁民。她認為中央地方一起努力，一定會讓漁民生活更好，讓更多人了解台灣美麗的海岸和漁村文化。

今蘇巧慧與李四川兩人在活動現場都足足待了一個小時以上，不僅致詞前兩人各自與現場與會者握手寒暄，待雙方輪流上台致詞結束後，回到座位區繼續再度起身與民眾握手拍照，許多民眾都握手握了兩次以上，兩位參選人使出渾身解數既拚場也拚人氣。

國民黨新北市長參選人李四川(圖右)與民進黨參選人蘇巧慧兩人出席淡水漁會舉辦的漁民節活動，雙方二度握手致意。記者林伯東／攝影