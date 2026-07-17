莊競程菜瓜布競選小物首亮相 搶攻攤商票喊推大菜市遷建

年底選戰倒數4個月，民進黨新竹市長參選人莊競程昨天前往新竹大菜市掃街拜票，除逐攤握手寒暄外，還發送首度亮相的競選小物「莊競程超乾淨、新竹市亮晶晶」菜瓜布，吸引不少攤商目光。他也重申，大菜市遷建已推動多年，若當選市長，任內一定會推動動工。

莊競程表示，大菜市遷建是新竹市重大建設，不僅攸關市場未來發展，也關係到新竹大菜市在北台灣的競爭優勢。未來若有機會擔任市長，新市場空間規畫將全面考量攤商與市民需求，尤其是卸貨、送貨及採買動線，以及攤商與消費者停車空間，都會充分納入意見，並承諾任內一定會動工實現。

莊競程昨天上午在新竹市促進農產品運銷聯合協會理事長陳聰銘及新竹市蔬菜公會前理事長楊愷彰陪同下，與民進黨市議員參選人聯合造勢，爭取攤商及市民支持。他除逐攤拜票，也親自發送印有「莊競程超乾淨、新竹市亮晶晶」標語的菜瓜布，希望透過兼具實用性的競選小物拉近與民眾距離。

莊競程表示，新竹市民期待的不只是乾淨整潔的市容，更希望有一位乾淨清廉、全心投入城市治理與長遠建設的市長。他說，無論求學、在陽明交大任教，或擔任立委期間的問政表現，都經得起檢驗，參選市長最大的目的就是替市民服務、為新竹做事。

莊競程表示，他出身勞工家庭，昨天走訪大菜市向基層攤商致意，感到格外熟悉也充滿感恩。對於攤商最關心的大菜市遷建，他再次強調，若有機會服務，任內一定會推動動工，且新市場規畫必須重新盤整卸貨、送貨及採買動線，並真心聆聽攤商與市民意見，否則蓋出不符合使用需求的建築，只會浪費公帑。

昨天的大菜市掃街行程，包括市議員施乃如、林盈徹、鄭美娟、劉彥伶、劉崇顯、楊玲宜、劉康彥，以及市議員參選人鄭宏輝、曾翰揚、林士凱、曾國維等人共同參與。

民進黨新竹市長參選人莊競程昨天前往新竹大菜市掃街拜票，除逐攤握手寒暄外，還發送首度亮相的競選小物「莊競程超乾淨、新竹市亮晶晶」菜瓜布。圖／莊競程辦公室提供

民進黨新竹市長參選人莊競程昨天前往新竹大菜市掃街拜票，除逐攤握手寒暄外，還發送首度亮相的競選小物「莊競程超乾淨、新竹市亮晶晶」菜瓜布。圖／莊競程辦公室提供

民進黨新竹市長參選人莊競程昨天前往新竹大菜市掃街拜票，除逐攤握手寒暄外，還發送首度亮相的競選小物「莊競程超乾淨、新竹市亮晶晶」菜瓜布。圖／莊競程辦公室提供

民進黨新竹市長參選人莊競程昨天前往新竹大菜市掃街拜票，除逐攤握手寒暄外，還發送首度亮相的競選小物「莊競程超乾淨、新竹市亮晶晶」菜瓜布。圖／莊競程辦公室提供