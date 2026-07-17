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林士凱推仙楂丸競選小物 與百年老店聯名行銷新竹舊城

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
林士凱日前也與民進黨新竹市長參選人莊競程前往鴻安堂參訪，體驗製作中藥材驅蚊包、品嘗現切八仙果。圖／林士凱提供
林士凱日前也與民進黨新竹市長參選人莊競程前往鴻安堂參訪，體驗製作中藥材驅蚊包、品嘗現切八仙果。圖／林士凱提供

年底選戰升溫，競選小物也吹起在地風。民進黨新竹市北區市議員參選人林士凱攜手北門街百年老店「鴻安堂藥房」推出聯名仙楂丸，希望結合新竹舊城特色與地方品牌，讓競選宣傳成為推廣老店文化與舊城發展的媒介。

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林士凱表示，過去競選小物多為面紙、扇子、原子筆等實用品，這次團隊希望選擇具有新竹地方特色、民眾也會實際使用的產品，因此與鴻安堂合作，將店內仙楂丸設計成方便攜帶的聯名小盒。他認為，競選小物除了讓民眾認識參選人，也能成為介紹地方店家與城市文化的媒介，讓民眾認識北門街及長期深耕舊城的傳統產業。

林士凱日前也與民進黨新竹市長參選人莊競程前往鴻安堂參訪，體驗製作中藥材驅蚊包、品嘗現切八仙果，了解傳統中藥行如何透過產品開發與包裝設計，讓中藥文化更貼近現代生活。

鴻安堂在北門街經營逾百年，目前由第四代謝傑然、謝坤育兄弟接手，除延續中藥專業，也推出酸梅湯、驅蚊包、平安皂、抹草皂等產品，透過品牌經營吸引更多年輕消費者走進老店。

林士凱表示，新竹舊城有許多經營數十年甚至百年的店家，不僅提供商品與服務，也保存不同世代的新竹生活記憶。如何協助老店持續經營、回應消費型態改變，並讓地方品牌被更多人看見，是舊城發展的重要課題。

他指出，近年舊城區逐漸成為老店轉型及青年返鄉創業的重要場域，從中藥行、糕餅店、布行到咖啡館、書店與文創空間，不同世代經營者都在尋找傳統文化與現代生活的新可能。

林士凱強調，未來若有機會進入議會，將持續關注舊城商圈活化、青年創業、文化保存及地方品牌推廣，透過城市行銷、商圈整合及公共空間改善，吸引更多市民與遊客走進新竹舊城，希望透過這次合作，讓大家看見新竹不只有科技產業，也有值得支持的老店、地方品牌與歷史文化。

民進黨新竹市北區市議員參選人林士凱攜手北門街百年老店「鴻安堂藥房」推出聯名仙楂丸，希望結合新竹舊城特色與地方品牌，讓競選宣傳成為推廣老店文化與舊城發展的媒介。圖／林士凱提供
民進黨新竹市北區市議員參選人林士凱攜手北門街百年老店「鴻安堂藥房」推出聯名仙楂丸，希望結合新竹舊城特色與地方品牌，讓競選宣傳成為推廣老店文化與舊城發展的媒介。圖／林士凱提供

民進黨新竹市北區市議員參選人林士凱攜手北門街百年老店「鴻安堂藥房」推出聯名仙楂丸，希望結合新竹舊城特色與地方品牌，讓競選宣傳成為推廣老店文化與舊城發展的媒介。圖／林士凱提供
民進黨新竹市北區市議員參選人林士凱攜手北門街百年老店「鴻安堂藥房」推出聯名仙楂丸，希望結合新竹舊城特色與地方品牌，讓競選宣傳成為推廣老店文化與舊城發展的媒介。圖／林士凱提供

林士凱日前也與民進黨新竹市長參選人莊競程前往鴻安堂參訪，體驗製作中藥材驅蚊包、品嘗現切八仙果。圖／林士凱提供
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