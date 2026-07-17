蔣萬安怒嗆簡舒培「索資佛地魔」 沈伯洋：權力傲慢、到底有何不能說

台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告時，與民進黨議員簡舒培針對遮陽閃預算爭鋒相對，兩人不甘示弱話題吵到索資，蔣更怒嗆簡是「索資佛地魔」。民進黨北市長參選人沈伯洋今受訪表示，佛地魔代表不能說，所以現在議員索資是不能說，「未免也太傲慢了一點。」

沈伯洋今早到西湖市場掃街，掃街前受訪時表示，大家應該都看過哈利波特，而佛地魔的意思是不能說、不能說的名字，結果現在議員在索資、監督時，蔣萬安的答案是不能說「未免也太傲慢了一點。」

他說，簡舒培問的是關於預算拆分、陽傘預算暴增，這都是每一位台北市民想要知道錢花在哪裡，但用憤怒的方式取代給文件，就是權力的傲慢。

沈伯洋說，索資是議員的權利、人民對市政的監督，都是天經地義的事情，用不能說這樣的回答，或用說謊、憤怒、偽造文件的方式，絕對都不是面對質詢及面對索資所應該發生的事情。索資是議員權利，這是連台北市議會議長戴錫欽之前都裁示過。

針對簡舒培追問的拆分預算，沈伯洋說，遮陽傘的議題大家都有看到，除了有些地方的樹莫名被移除之外，還有些地方的傘要價700多萬、有些則是30多萬，這次他即將參訪美國的一些城市，有很重要的「隱影平權Shadow Equity」亦即每個區域種植樹木、給予陰影時，每區都要公平均等。

他說，這些城市很多都是台北市的姐妹市，他們當時在設置時，也常常會有預算爭議、人民質疑，既然是姐妹市那為什麼要犯別人以前犯過的錯誤呢？

他說，很明顯北市府在設置不管是陽傘、相關措施、規範及預算時，應該怎麼做、怎麼透明、怎麼讓人民知道，以及為什麼要做這件事情，顯然都非常的不清楚。