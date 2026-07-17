花蓮市長選戰轉趨激烈 白營參戰挑戰魏嘉彥綠持續徵詢人選

下屆花蓮市長選舉除了國民黨籍市長魏嘉彥爭取連任，民眾黨宣布徵召前發言人戴于文召披掛上陣，綠營也不希望在這場「大房之爭」缺席，縣黨部表示，黨內、無黨友好人選有７、８人將逐一拜訪徵詢意願，希望最快下個月確認人選。

花蓮市長魏嘉彥出身「魏家班」，對市政的投入獲得肯定，原本連任聲勢看好，但因哥哥、縣議員魏嘉賢以無黨身分投入縣長選舉，縣黨部不提名，僅准許魏嘉彥報備參選市長，讓其他黨派人士有了可趁之機，市長選戰戰局轉趨激烈。

39歲的戴于文是民眾黨前發言人，花蓮高中畢業後赴台北求學、發展，在台北市政府歷練多年，這次回鄉參選，他強調自己是道地花蓮囝仔，絕非空降，是玉里子弟，現在戶籍也在花蓮。獲得黨主席黃國昌徵詢後，希望有機會貢獻家鄉，坦言這是一場艱困的選戰，會提出多項政策，力求突破傳統政治框架。

據了解，民眾黨這次徵召戴于文參選花蓮市長，另有一個任務是擔任「母雞」，與現任花蓮市民代表、獲民眾黨徵召參選第一選區花蓮市縣議員的蔡翼陽相互拉抬聲勢，爭取更多選民認同。

花蓮是綠營弱勢選區，13鄉鎮市首長人數掛零，先前縣黨部辦理鄉鎮市長參選人登記，無人參與。不過，花蓮市、吉安鄉是全縣人口最多的兩大市鄉，黨內也不希望缺席。

民進黨縣黨部主委陳景豊說，縣黨部執委會已通過提名小組名單，下周起啟動逐一拜訪有意願參選花蓮市長的人選，對象有7、8人，除黨內人員，也有友好無黨籍人士，目標是下月20日地方公職人員選舉公告發布前確定人選。