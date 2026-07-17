選情分析／平鎮議員6席 藍搶4、綠留1席、白須整合

桃園市平鎮區下屆議員應選六席，藍綠白三政黨都完成提名，共七人競逐，不過民進黨現任議員楊家俍未參加黨內初選，傳出黨部只提名兩人，刻意保留一席空間，未來給楊報准參選，只是楊迄今仍不表明連任與否，黨內外都霧裡看花。

國民黨在平鎮區（第八選區）議員提名四人，現任議員黃敬平、舒翠玲、陳韋曄都要拚連任，另提名新人、市政顧問彭柏霖，要擴大問政量能；民進黨提名兩人分別為現任議員王珮毓、劉仁照；民眾黨提名曾在中壢區參選議員的吳正吉轉戰平鎮。

除了藍綠白三足鼎立，律師白丞堯於三月底宣布參選，「律師、客家女婿」勤練客語跑基層，先前在臉書和Threads等社群平台自稱獲楊家俍「勉勵」，也放上與楊家俍的合照，引起楊的支持者關注。楊家俍對此僅回應有人希望他幫忙，非推薦，依然不談是否拚連任。

楊家俍未表態下，平鎮區下屆有五名議員拚連任，黃敬平這屆拿下最高票，政論節目曝光度高，與其他四名議員一樣，都深耕基層且選民服務扎實。舒翠玲是議會戰將，前市長鄭文燦主政時在議會質詢犀利，即便張善政上任也感受到舒的質詢火力。

陳韋曄這屆雖是新人問政，但在議會質詢台鐵地下化平鎮臨時站選址、動線規畫等議題表現出色。彭柏霖與陳為年輕世代，勤於經營基層和粉專平台，各里主要活動幾乎都可看見他的身影。

民進黨議員王珮毓過去有市民代表經歷與市府歷練，本屆擔任議員後關注婦幼、教育與長者等民生議題做足功課、表現專業；議員劉仁照是三屆議員，還曾代表民進黨參選立委，他有會計師背景，對財政議題著墨深，長期經營基層累積可觀的支持力道。

在藍綠夾殺下，第三勢力也力拚在平鎮突圍，吳正吉轉戰平鎮實力不容小覷，不過初選未過關的高宇彥宣稱以無黨籍參選，必然影響吳的選情，民眾黨有必要加速整合此關鍵變數。