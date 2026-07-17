聽新聞
0:00 / 0:00

選情分析／平鎮議員6席 藍搶4、綠留1席、白須整合

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園市平鎮區下屆議員應選六席，藍綠白三政黨都完成提名，共七人競逐，不過民進黨現任議員楊家俍未參加黨內初選，傳出黨部只提名兩人，刻意保留一席空間，未來給楊報准參選，只是楊迄今仍不表明連任與否，黨內外都霧裡看花。

2026九合一選舉

國民黨在平鎮區（第八選區）議員提名四人，現任議員黃敬平、舒翠玲、陳韋曄都要拚連任，另提名新人、市政顧問彭柏霖，要擴大問政量能；民進黨提名兩人分別為現任議員王珮毓、劉仁照；民眾黨提名曾在中壢區參選議員的吳正吉轉戰平鎮。

除了藍綠白三足鼎立，律師白丞堯於三月底宣布參選，「律師、客家女婿」勤練客語跑基層，先前在臉書和Threads等社群平台自稱獲楊家俍「勉勵」，也放上與楊家俍的合照，引起楊的支持者關注。楊家俍對此僅回應有人希望他幫忙，非推薦，依然不談是否拚連任。

楊家俍未表態下，平鎮區下屆有五名議員拚連任，黃敬平這屆拿下最高票，政論節目曝光度高，與其他四名議員一樣，都深耕基層且選民服務扎實。舒翠玲是議會戰將，前市長鄭文燦主政時在議會質詢犀利，即便張善政上任也感受到舒的質詢火力。

陳韋曄這屆雖是新人問政，但在議會質詢台鐵地下化平鎮臨時站選址、動線規畫等議題表現出色。彭柏霖與陳為年輕世代，勤於經營基層和粉專平台，各里主要活動幾乎都可看見他的身影。

民進黨議員王珮毓過去有市民代表經歷與市府歷練，本屆擔任議員後關注婦幼、教育與長者等民生議題做足功課、表現專業；議員劉仁照是三屆議員，還曾代表民進黨參選立委，他有會計師背景，對財政議題著墨深，長期經營基層累積可觀的支持力道。

在藍綠夾殺下，第三勢力也力拚在平鎮突圍，吳正吉轉戰平鎮實力不容小覷，不過初選未過關的高宇彥宣稱以無黨籍參選，必然影響吳的選情，民眾黨有必要加速整合此關鍵變數。

2026九合一選舉

延伸閱讀

選情初探／高雄左楠區議員至少13人參選 無黨籍搶攻藍綠防線

選情初探／沒有麻豆人 台南第三選區議員呈3席「同額選舉」

選情初探／台中東南區8搶4 選情緊繃

基市議員曾紀嚴收押禁見衝擊國民黨仁愛區選情 恐難登記參選

相關新聞

沈夙崢選投市長 張嘉哲政績迎戰

民進黨南投縣議員沈夙崢昨宣布參選南投市長，衛福部次長林靜儀辦公室秘書張媛婷獲徵召參選草屯鎮長，昨天首度公開露面，兩人都表示，雖然選情艱困，但愈艱困愈需要年輕人承擔；國民黨籍現任南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝均表示對連任有信心。

選情分析／平鎮議員6席 藍搶4、綠留1席、白須整合

桃園市平鎮區下屆議員應選六席，藍綠白三政黨都完成提名，共七人競逐，不過民進黨現任議員楊家俍未參加黨內初選，傳出黨部只提名兩人，刻意保留一席空間，未來給楊報准參選，只是楊迄今仍不表明連任與否，黨內外都霧裡看花。

成大教授宣布參選 金門縣長選戰四方角逐

年底九合一地方選舉逼近，金門縣長選戰原由國民黨立委陳玉珍、前縣長楊鎮浯及無黨籍前副縣長李文良「三腳督」，成功大學政治學系教授梁文韜昨宣布參選，坦言自己「台獨意識強烈、色彩偏綠」，但提出「金門永久停戰」主張。新黨也醞釀參戰，選情出現變數。

選情初探／花蓮市長選舉 藍白互爭 綠喬人選

下屆花蓮市長選舉除國民黨籍市長魏嘉彥爭取連任，民眾黨宣布徵召前發言人戴于文召披掛上陣，讓選情進入藍白之爭，但綠營也不希望在這場「大房之爭」缺席，黨部表示，黨內、無黨友好人選有七、八人將逐一拜訪徵詢意願，希望最快下個月確認人選。

柯志恩「廟口那卡西」高雄巡迴明開講 對手賴瑞隆要廣設後援

國民黨高雄市長參選人柯志恩宣布舉辦「廟口那卡西」，明晚從大樹保安宮起跑，邀台南市長參選人謝龍介擔任首場嘉賓，至十月預計舉辦卅五場，以最具人情味活動親近選民，傳達參選理念。對手賴瑞隆未正面交鋒，持續成立後援會與各界對話。

選情初探／高雄左楠區議員至少13人參選 無黨籍搶攻藍綠防線

高雄市左營、楠梓選區應選九席議員，國民黨五席女將拚連任，民進黨原有三席空間，此次提名四人，另有無黨籍議員陳善慧爭取連任。除檯面上參選人，三連霸左營崇實里長吳武雄、「台灣前進陣線」推薦的無黨籍薛兆基及參選公職達七次之多的「舉牌姐」柳淑芳都宣布參選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。