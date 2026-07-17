聽新聞
0:00 / 0:00

沈夙崢選投市長 張嘉哲政績迎戰

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投報導
民進黨縣議員沈夙崢（左）昨宣布轉戰參選南投市長，黨內名間鄉長陳翰立（左二起）、縣長參選人溫世政、集集鎮長陳紀衡、草屯鎮長參選人張媛婷等到場支持。記者賴香珊／攝影
民進黨縣議員沈夙崢（左）昨宣布轉戰參選南投市長，黨內名間鄉長陳翰立（左二起）、縣長參選人溫世政、集集鎮長陳紀衡、草屯鎮長參選人張媛婷等到場支持。記者賴香珊／攝影

民進黨南投縣議員沈夙崢昨宣布參選南投市長，衛福部次長林靜儀辦公室秘書張媛婷獲徵召參選草屯鎮長，昨天首度公開露面，兩人都表示，雖然選情艱困，但愈艱困愈需要年輕人承擔；國民黨籍現任南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝均表示對連任有信心。

2026九合一選舉

沈夙崢昨宣布參選南投市長，包括民進黨縣長參選人温世政、名間鄉長參選人陳翰立、草屯鎮長參選人張媛婷、集集鎮長參選人陳紀衡等人到場力挺。

沈夙崢表示，南投市人口已經跌破十萬人，市政發展停滯也影響整體縣政，未來將依各區域特色推動產業發展，強化民生、醫療、教育等，讓市民能夠安心生活。

對此，南投市長張嘉哲表示，民主政治就是公平競爭，由市民決定人選，他對施政成果有信心，未來將持續推動產業發展、人才培育及育兒政策，帶動人口成長。

昨天也是張媛婷接受徵召參選草屯鎮長後，首度公開露面，現年卅七歲的她，是台師大、台大雙碩士，曾獲全球領袖人才參訪計畫影響力獎，目前擔任林靜儀辦公室秘書，學經歷亮眼。

張媛婷表示，自己與沈夙崢一樣，不是政二代也非富二代，都是離鄉歷練後選擇返鄉服務的青年，深知選情艱困，將勤跑基層、站街頭、掃市場，持續提出政見。

草屯鎮長簡賜勝表示，對連任有信心，也樂見年輕人返鄉，希望選舉回歸政策理性競爭。

2026九合一選舉

延伸閱讀

縣議員轉戰市長 沈夙崢：與市民啟動嶄新南投市

全台最大鎮選戰開打！綠營派「美女刺客」出戰 驚人背景也曝光

選情初探／花蓮市長選舉 藍白互爭 綠喬人選

民眾黨戴于文參選花蓮市長 國民黨縣黨部：尊重友黨

相關新聞

沈夙崢選投市長 張嘉哲政績迎戰

民進黨南投縣議員沈夙崢昨宣布參選南投市長，衛福部次長林靜儀辦公室秘書張媛婷獲徵召參選草屯鎮長，昨天首度公開露面，兩人都表示，雖然選情艱困，但愈艱困愈需要年輕人承擔；國民黨籍現任南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝均表示對連任有信心。

選情分析／平鎮議員6席 藍搶4、綠留1席、白須整合

桃園市平鎮區下屆議員應選六席，藍綠白三政黨都完成提名，共七人競逐，不過民進黨現任議員楊家俍未參加黨內初選，傳出黨部只提名兩人，刻意保留一席空間，未來給楊報准參選，只是楊迄今仍不表明連任與否，黨內外都霧裡看花。

成大教授宣布參選 金門縣長選戰四方角逐

年底九合一地方選舉逼近，金門縣長選戰原由國民黨立委陳玉珍、前縣長楊鎮浯及無黨籍前副縣長李文良「三腳督」，成功大學政治學系教授梁文韜昨宣布參選，坦言自己「台獨意識強烈、色彩偏綠」，但提出「金門永久停戰」主張。新黨也醞釀參戰，選情出現變數。

選情初探／花蓮市長選舉 藍白互爭 綠喬人選

下屆花蓮市長選舉除國民黨籍市長魏嘉彥爭取連任，民眾黨宣布徵召前發言人戴于文召披掛上陣，讓選情進入藍白之爭，但綠營也不希望在這場「大房之爭」缺席，黨部表示，黨內、無黨友好人選有七、八人將逐一拜訪徵詢意願，希望最快下個月確認人選。

選情初探／高雄左楠區議員至少13人參選 無黨籍搶攻藍綠防線

高雄市左營、楠梓選區應選九席議員，國民黨五席女將拚連任，民進黨原有三席空間，此次提名四人，另有無黨籍議員陳善慧爭取連任。除檯面上參選人，三連霸左營崇實里長吳武雄、「台灣前進陣線」推薦的無黨籍薛兆基及參選公職達七次之多的「舉牌姐」柳淑芳都宣布參選。

柯志恩「廟口那卡西」高雄巡迴明開講 對手賴瑞隆要廣設後援

國民黨高雄市長參選人柯志恩宣布舉辦「廟口那卡西」，明晚從大樹保安宮起跑，邀台南市長參選人謝龍介擔任首場嘉賓，至十月預計舉辦卅五場，以最具人情味活動親近選民，傳達參選理念。對手賴瑞隆未正面交鋒，持續成立後援會與各界對話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。