沈夙崢選投市長 張嘉哲政績迎戰

民進黨南投縣議員沈夙崢昨宣布參選南投市長，衛福部次長林靜儀辦公室秘書張媛婷獲徵召參選草屯鎮長，昨天首度公開露面，兩人都表示，雖然選情艱困，但愈艱困愈需要年輕人承擔；國民黨籍現任南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝均表示對連任有信心。

沈夙崢昨宣布參選南投市長，包括民進黨縣長參選人温世政、名間鄉長參選人陳翰立、草屯鎮長參選人張媛婷、集集鎮長參選人陳紀衡等人到場力挺。

沈夙崢表示，南投市人口已經跌破十萬人，市政發展停滯也影響整體縣政，未來將依各區域特色推動產業發展，強化民生、醫療、教育等，讓市民能夠安心生活。

對此，南投市長張嘉哲表示，民主政治就是公平競爭，由市民決定人選，他對施政成果有信心，未來將持續推動產業發展、人才培育及育兒政策，帶動人口成長。

昨天也是張媛婷接受徵召參選草屯鎮長後，首度公開露面，現年卅七歲的她，是台師大、台大雙碩士，曾獲全球領袖人才參訪計畫影響力獎，目前擔任林靜儀辦公室秘書，學經歷亮眼。

張媛婷表示，自己與沈夙崢一樣，不是政二代也非富二代，都是離鄉歷練後選擇返鄉服務的青年，深知選情艱困，將勤跑基層、站街頭、掃市場，持續提出政見。

草屯鎮長簡賜勝表示，對連任有信心，也樂見年輕人返鄉，希望選舉回歸政策理性競爭。