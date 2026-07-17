成大教授宣布參選 金門縣長選戰四方角逐

年底九合一地方選舉逼近，金門縣長選戰原由國民黨立委陳玉珍、前縣長楊鎮浯及無黨籍前副縣長李文良「三腳督」，成功大學政治學系教授梁文韜昨宣布參選，坦言自己「台獨意識強烈、色彩偏綠」，但提出「金門永久停戰」主張。新黨也醞釀參戰，選情出現變數。

地方政壇也傳新黨有意布局金門縣長選舉。新黨主席吳成典表示，黨內確有人提議推出金門縣長參選人，仍待黨內討論。

梁文韜表示，金門長期淪為政黨競逐及兩岸政治角力的棋子，中央也傾向將金門與對岸交流議題視為統戰問題，缺乏具體解方。他希望未來扮演「風險協調者」角色，推動兩岸建立金門問題的對話機制，思考如何降低戰爭風險，避免軍事對峙。

梁文韜提出「先福建停戰、再金門非軍事化、最後成立永久自治區」構想，主張恢復設於金門的福建省政府運作，由兩岸福建省政府獲授權談判並簽署福建永久停戰協議。若能在國際社會見證下完成停戰協議，可降低軍事衝突風險，有助於緩和兩岸對立、提升台海安全。

他主張福建省建立不內戰的保障機制；恢復省府正常運作並展開停戰談判；涉及金門的協議須經金門議會或公投同意，協議生效前由中央完成金門撤軍並停止軍事活動；對岸福建省府承諾不再對金門採取軍事行動。

五十八歲的梁文韜生於香港，擁有香港大學電機與電子工程、哲學雙學士學位，並取得英國牛津大學政治學博士，二○○一年起任教成大政治系，專長涵蓋危機處理、國際政治、全球化博弈及創意思考，預計今年十月出版新書《金門的戰爭與投降危機》。