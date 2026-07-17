成大教授宣布參選 金門縣長選戰四方角逐

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
國立成功大學政治學系教授梁文韜昨日宣布投入金門縣長選舉，並同步在金城地區架設大型看板與設置競選服務處，頗受關注。記者蔡家蓁／攝影
國立成功大學政治學系教授梁文韜昨日宣布投入金門縣長選舉，並同步在金城地區架設大型看板與設置競選服務處，頗受關注。記者蔡家蓁／攝影

年底九合一地方選舉逼近，金門縣長選戰原由國民黨立委陳玉珍、前縣長楊鎮浯及無黨籍前副縣長李文良「三腳督」，成功大學政治學系教授梁文韜昨宣布參選，坦言自己「台獨意識強烈、色彩偏綠」，但提出「金門永久停戰」主張。新黨也醞釀參戰，選情出現變數。

2026九合一選舉

地方政壇也傳新黨有意布局金門縣長選舉。新黨主席吳成典表示，黨內確有人提議推出金門縣長參選人，仍待黨內討論。

梁文韜表示，金門長期淪為政黨競逐及兩岸政治角力的棋子，中央也傾向將金門與對岸交流議題視為統戰問題，缺乏具體解方。他希望未來扮演「風險協調者」角色，推動兩岸建立金門問題的對話機制，思考如何降低戰爭風險，避免軍事對峙。

梁文韜提出「先福建停戰、再金門非軍事化、最後成立永久自治區」構想，主張恢復設於金門的福建省政府運作，由兩岸福建省政府獲授權談判並簽署福建永久停戰協議。若能在國際社會見證下完成停戰協議，可降低軍事衝突風險，有助於緩和兩岸對立、提升台海安全。

他主張福建省建立不內戰的保障機制；恢復省府正常運作並展開停戰談判；涉及金門的協議須經金門議會或公投同意，協議生效前由中央完成金門撤軍並停止軍事活動；對岸福建省府承諾不再對金門採取軍事行動。

五十八歲的梁文韜生於香港，擁有香港大學電機與電子工程、哲學雙學士學位，並取得英國牛津大學政治學博士，二○○一年起任教成大政治系，專長涵蓋危機處理、國際政治、全球化博弈及創意思考，預計今年十月出版新書《金門的戰爭與投降危機》。

2026九合一選舉

延伸閱讀

金門選戰第四人！梁文韜喊恢復福建省政府、推金門永久停戰

香港出生、成長…學者梁文韜喊選金門縣長 中選會：資格待審定

金門醫療里程碑 89歲翁成功續命

金門海漂豬屍驗出非洲豬瘟病毒 豬肉7天禁運台灣本島

相關新聞

選情分析／平鎮議員6席 藍搶4、綠留1席、白須整合

桃園市平鎮區下屆議員應選六席，藍綠白三政黨都完成提名，共七人競逐，不過民進黨現任議員楊家俍未參加黨內初選，傳出黨部只提名兩人，刻意保留一席空間，未來給楊報准參選，只是楊迄今仍不表明連任與否，黨內外都霧裡看花。

成大教授宣布參選 金門縣長選戰四方角逐

年底九合一地方選舉逼近，金門縣長選戰原由國民黨立委陳玉珍、前縣長楊鎮浯及無黨籍前副縣長李文良「三腳督」，成功大學政治學系教授梁文韜昨宣布參選，坦言自己「台獨意識強烈、色彩偏綠」，但提出「金門永久停戰」主張。新黨也醞釀參戰，選情出現變數。

選情初探／花蓮市長選舉 藍白互爭 綠喬人選

下屆花蓮市長選舉除國民黨籍市長魏嘉彥爭取連任，民眾黨宣布徵召前發言人戴于文召披掛上陣，讓選情進入藍白之爭，但綠營也不希望在這場「大房之爭」缺席，黨部表示，黨內、無黨友好人選有七、八人將逐一拜訪徵詢意願，希望最快下個月確認人選。

柯志恩「廟口那卡西」高雄巡迴明開講 對手賴瑞隆要廣設後援

國民黨高雄市長參選人柯志恩宣布舉辦「廟口那卡西」，明晚從大樹保安宮起跑，邀台南市長參選人謝龍介擔任首場嘉賓，至十月預計舉辦卅五場，以最具人情味活動親近選民，傳達參選理念。對手賴瑞隆未正面交鋒，持續成立後援會與各界對話。

選情初探／高雄左楠區議員至少13人參選 無黨籍搶攻藍綠防線

高雄市左營、楠梓選區應選九席議員，國民黨五席女將拚連任，民進黨原有三席空間，此次提名四人，另有無黨籍議員陳善慧爭取連任。除檯面上參選人，三連霸左營崇實里長吳武雄、「台灣前進陣線」推薦的無黨籍薛兆基及參選公職達七次之多的「舉牌姐」柳淑芳都宣布參選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。