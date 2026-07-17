柯志恩「廟口那卡西」高雄巡迴明開講 對手賴瑞隆要廣設後援

國民黨高雄市長參選人柯志恩宣布舉辦「廟口那卡西」，明晚從大樹保安宮起跑，邀台南市長參選人謝龍介擔任首場嘉賓，至十月預計舉辦卅五場，以最具人情味活動親近選民，傳達參選理念。對手賴瑞隆未正面交鋒，持續成立後援會與各界對話。

「政治不必太悲情，也可透過音樂拉近距離」柯志恩說，四年前她參選市長時沒錢，靠廟口開講拉近選民距離，十八場活動吸引一千萬人次網路觀看量，這次很多人敲碗再辦；希望在輕鬆、歡樂及接地氣的氛圍中互動，讓政策宣講不再只是制式演說。她並自嘲，自己歌若唱得好，當年就不會離開演藝圈去拿博士學位、教書。

民進黨市長參選人賴瑞隆也曾上台高歌，柯志恩常被問誰歌聲好？柯說，她很隨興，氣氛來了，當然可以唱、更可以跳（舞），但她沒有要跟賴瑞隆PK的意思，也不曉得到底誰唱得好，但可以確定「我當市長一定會比他好」。

廟口活動將陸續安排羅裕誴、陳昭瑋及鶯藝等歌劇團登台，讓大家到廟口感受傳統戲曲文化的魅力。

柯志恩宣布未來四個月活動主軸，賴陣營表示仍將按計畫期程舉辦各區、產業、專業團體的後援會成軍及授證儀式，串聯基層力量。穩扎穩打，深入地方和各行各業，和不同領域人士及團體對話，了解不同群體的需求與期待並對接政見，延續陳其邁市長的政績，推動市民有感政策。