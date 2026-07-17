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選情初探／高雄左楠區議員至少13人參選 無黨籍搶攻藍綠防線

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄報導

高雄市左營、楠梓選區應選九席議員，國民黨五席女將拚連任，民進黨原有三席空間，此次提名四人，另有無黨籍議員陳善慧爭取連任。除檯面上參選人，三連霸左營崇實里長吳武雄、「台灣前進陣線」推薦的無黨籍薛兆基及參選公職達七次之多的「舉牌姐」柳淑芳都宣布參選。

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左楠選區本屆廿人搶九席，創下單一選區最多參選人紀錄，下屆戰況依舊激烈，藍綠陣營都想分一杯羹，小藍或小綠奇兵想突圍，讓現任不敢掉以輕心，成一級戰區。國民黨採穩紮穩打，力保白喬茵、李雅芬、李眉蓁、陳玫娟及陳麗珍五名現任女將連任，未提名新人；民進黨除提名現任李雅慧、黃文志，另提名青年局及文化局兩位前局長張以理、尹立，展現拓展版圖雄心。

藍綠陣營加上擬拚連任的無黨籍議員陳善慧共十人爭搶席次外，崇實里長吳武雄今年六月初宣布參選，因里內多眷戶，恐衝擊藍營。綠營也有危機，高雄前代理市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基，今年二月退出民進黨初選，六月改接受台灣前進陣線提名。平日常在市區街頭舉牌陳述理念的「舉牌姐」柳淑芳，這次議員選戰也不缺席，她曾參選立委、議員等公職七次之多，此次想為理想再拚一次。

民眾黨高市黨部前主委莊貽量原爭取黨內提名，因自曝遭人裝追蹤器、砲轟黨中央黑箱作業並揚言退黨、爆發債務糾紛，上月底被黨部發聲明切割，恐無緣提名，若以無黨籍身分參選到底，將讓選區更陷混戰。

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