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佀廣洋霸凌案掃到賴瑞隆 柯志恩：不分黨派立場一致

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
佀廣洋爆發霸凌案後，立委徐巧芯認為民進黨賴瑞隆也應該放棄高雄市長提名，柯志恩沒有附和徐的說法，但她再三強調「霸凌零容忍」。記者徐白櫻／攝影
佀廣洋爆發霸凌案後，立委徐巧芯認為民進黨賴瑞隆也應該放棄高雄市長提名，柯志恩沒有附和徐的說法，但她再三強調「霸凌零容忍」。記者徐白櫻／攝影

立委萬美玲之子佀廣洋被爆霸凌後無法止血，已宣布退出國民黨桃園市議員提名。事後立委徐巧芯質疑，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆也該據此標準放棄提名。國民黨立委柯志恩今天未正面回應對手賴瑞隆被同黨立委點名一事，僅強調她對各黨派的立場一致，絕對是「霸凌零容忍」。

2026九合一選舉

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋發生霸凌爭議，13日宣布放棄國民黨提名，引來立委徐巧芯質疑，若採相同標準，賴瑞隆是否也應退出民進黨高雄市長提名。

柯志恩今天下午接受媒體聯訪，被問及她對此事看法。柯的回應完全未提及賴瑞隆，僅再三強調「霸凌零容忍」。

柯志恩表示，不管任何黨派，「我們的立場都是一致的，完全不能接受」，校園絕對要還給大家一個空間；佀廣洋放棄國民黨提名，未來要勤走基層，未來怎樣須交給桃園市選民給他最後一個評定，「我向來強調，霸凌零容忍，對各家黨派都是一樣，這是我一貫的原則」。

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 賴瑞隆 佀廣洋

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