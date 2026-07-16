香港出生、成長…學者梁文韜喊選金門縣長 中選會：資格待審定

在香港出生、成長的無黨籍學者梁文韜今天表態參選金門縣長，「優先爭取金門永久停戰」；至於參選資格，中央選舉委員會說，將在受理登記後進行審定。

國立成功大學政治學系教授梁文韜於金門舉行記者會表示，他沒中國身分、沒有香港或英國護照，只有香港出生證明與居留證明，也已取得中華民國身分證、護照滿10年，他的理解是可登記參選。

中選會官員告訴中央社記者，申請登記為公職人員選舉候選人，是否符合公職人員選舉罷免法所定資格條件，選委會將於完成受理登記後，依相關佐證資料據以審定。

梁文韜說，金門在地理上是前線，一旦台灣出事，金門不可能置身事外，他主張兩岸的福建省政府獲授權後談判及簽福建永久停戰協議，協議經金門縣議會或公民投票同意確認，之後金門與對岸的福建省政府不再有軍事活動。

梁文韜接受媒體聯訪表示，一直關心、喜歡金門，對金門的古厝、歷史非常有興趣，未來希望扎根金門，「不是來這邊參一腳，幾個月就跑回去台灣。」

梁文韜為英國牛津大學政治學博士，曾在台灣參與聲援香港「反送中」運動，表達香港「一國兩制」已名存實亡，台灣人應明確拒絕中國滲透及統戰。

中國國民黨金門縣長參選人陳玉珍表示，尊重任何想改變金門的參選人意見；表態競逐的無黨籍前金門副縣長李文良說，尊重公民參選權，一起為金門加油。