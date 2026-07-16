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昔罵財劃法今打臉？藍營批林國漳不敢跟中央要經費 卻提15億政見騙票

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
立法院已二修通過新的財劃法，卻因政府不執行，造成宜蘭拿不到128億元補助。吳宗憲團隊今天批評林國漳未曾替宜蘭人說過一句話，如今卻說有財劃法可以推動15億元的敬老卡點數政策，質疑對手騙票，歡迎進行公開辯論。記者戴永華／攝影
立法院已二修通過新的財劃法，卻因政府不執行，造成宜蘭拿不到128億元補助。吳宗憲團隊今天批評林國漳未曾替宜蘭人說過一句話，如今卻說有財劃法可以推動15億元的敬老卡點數政策，質疑對手騙票，歡迎進行公開辯論。記者戴永華／攝影

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今提出敬老卡每年1萬2000點政見，藍營縣長參選人吳宗憲團隊表示「歡迎跟進」；吳競辦發言人鄭皓文說，立法院已二修通過新的財劃法，卻因政府不執行，宜蘭拿不到128億元補助，對此林國漳未曾替宜蘭人說過一句話，今天卻說有財劃法可推動敬老政策，何來勇氣直接規劃使用？

2026九合一選舉

吳宗憲競總也說，之前吳宗憲曾提出65歲長者免健保費及整合TPASS等社福、交通政策時，遭林國漳團隊攻擊抹黑，例如林國漳競總總幹事陳文昌曾說，縣府每年只有16億可用財源，沒有吳宗憲說的《財劃法》上百億經費，甚至批吳「搞不清楚、膨風水雞刣無肉」；又例如吳宗憲曾提出整合TPASS為「北北基桃宜」方案，林國漳也批評若強推「雙卡合一」，財務不切實際等。

吳宗憲競總發言人鄭皓文表示，吳宗憲已經提出敬老卡每月600點方案，歡迎林國漳跟進政策，但也請對手團隊先針對過去的攻擊與抹黑致歉；若有不服，歡迎進行公開「辯論」，到底誰抹黑、誰騙人都躲不掉？讓政策接受鄉親檢驗。

鄭皓文砲轟對手不能「大街罵人」，卻連「小巷道歉」都做不到？先前說宜蘭縣府沒預算，現在卻說有《財劃法》支持他們提出政策；就連TPASS要整合，不是只要系統建置就能完成，還涉及與北北基桃市政府合作等，這些都不知道，要如何執政？

她說，綠營過去不斷抹黑攻擊，請問林國漳的作為，符合宜蘭民主先賢的價值理念嗎？空說不做就是在騙票、政策髮夾彎也沒人道歉負責，這正是民進黨中央政府的寫照，如法炮製出現在行政院顧問身上。

鄭皓文指出，直到現在身為行政院顧問的林國漳，連呼籲行政院依法撥付財劃法128億元給宜蘭人都不敢講，又何來勇氣規劃15億元的敬老政策？如果說要照顧宜蘭鄉親，為何近日爆發致癌油、日菲擬劃分經濟海域等事件，林顧問一句話也不曾表態？到底是鄉親權益重要，還是民進黨執政重要？

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳 吳宗憲 財劃法 TPASS

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