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金門選戰第四人！梁文韜喊恢復福建省政府、推金門永久停戰

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國立成功大學政治學系教授梁文韜今日宣布投入金門縣長選舉，並同步在金城地區架設大型看板與設置競選服務處，頗受關注。記者蔡家蓁／攝影
國立成功大學政治學系教授梁文韜今日宣布投入金門縣長選舉，並同步在金城地區架設大型看板與設置競選服務處，頗受關注。記者蔡家蓁／攝影

年底九合一地方選舉逼近，金門縣長選戰原本由國民黨立委陳玉珍、前縣長楊鎮浯及無黨籍前副縣長李文良形成「三腳督」局面，國立成功大學政治學系教授梁文韜今日宣布投入縣長選舉，並選在金門戰地政務實施70周年提出「金門永久停戰」主張，希望透過公共討論重新思考金門定位與未來。

2026九合一選舉

梁文韜表示，近年深刻感受到金門面臨的戰爭風險持續升高，希望未來能扮演「風險協調者」角色，推動兩岸建立金門問題的對話機制。他坦言自己「台獨意識強烈、色彩偏綠」，但正因如此，更希望從金門角度思考如何降低戰爭風險，而非讓金門持續處於兩岸軍事對峙前線。

他指出，選擇7月16日宣布參選，是因當天適逢金門戰地政務實施70周年，藉此提醒社會「金門目前只是休戰，我們要優先爭取的是金門永久停戰」。他認為，金門位於兩岸前線，一旦台海發生衝突勢必首當其衝；若遭對岸「無預警接收」，土地所有權、健保、政治經濟制度、金融及退休制度等都可能受到衝擊，因此應正視金門面臨的戰爭與制度風險。

梁文韜提出「先福建停戰、再金門非軍事化、最後成立永久自治區」構想，主張恢復設於金門的福建省政府運作，由兩岸福建省政府獲授權談判並簽署福建永久停戰協議。他提出四項主張，包括：福建省建立不再發生內戰的保障機制；恢復福建省政府正常運作並展開停戰談判；涉及金門的協議須經金門議會或公投同意，協議生效前由中央完成金門撤軍並停止軍事活動；對岸福建省政府承諾不再對金門採取軍事行動。

他認為，若能在國際社會見證下完成停戰協議，可降低軍事衝突風險，避免金門陷入被迫投降或制度劇變危機，也有助於緩和兩岸對立、提升台海安全。

談及施政願景，梁文韜表示，若順利當選，將在解除軍事對峙後，吸引國際資金、專業人才及旅外鄉親返鄉發展，打造兼顧環境、文化與產業的「永續和平島」，讓金門持續扮演兩岸交流橋梁，提升國際能見度。

他並批評，金門長期淪為政黨競逐及兩岸政治角力的棋子，中央也傾向將金門與對岸交流議題視為統戰問題，缺乏具體解方，希望藉由參選讓「金門前途」成為公共討論焦點，促使北京與台北建立對話機制，尋求符合金門利益的發展方向。

現年58歲的梁文韜出生於香港，擁有香港大學電機與電子工程、哲學雙學士學位，並取得英國牛津大學政治學博士，2001年起任教成功大學，現為政治學系教授，專長涵蓋危機處理、國際政治、全球化博弈及創意思考，預計今年10月出版新書《金門的戰爭與投降危機》。

此外，地方政壇也傳出新黨有意布局金門縣長選舉。新黨主席吳成典受訪時表示，黨內確實有人提議推出金門縣長參選人，但仍待黨內會議討論，不排除推出人選，年底金門縣長選情仍有變數出現。

國立成功大學政治學系教授梁文韜今日宣布投入金門縣長選舉，並選在金門戰地政務實施70周年提出「金門永久停戰」主張，希望透過公共討論重新思考金門定位與未來。記者蔡家蓁／攝影
國立成功大學政治學系教授梁文韜今日宣布投入金門縣長選舉，並選在金門戰地政務實施70周年提出「金門永久停戰」主張，希望透過公共討論重新思考金門定位與未來。記者蔡家蓁／攝影

國立成功大學政治學系教授梁文韜今日宣布投入金門縣長選舉，坦言自己「台獨意識強烈、色彩偏綠」，但正因如此，更希望從金門角度思考如何降低戰爭風險，而非讓金門持續處於兩岸軍事對峙前線。記者蔡家蓁／攝影
國立成功大學政治學系教授梁文韜今日宣布投入金門縣長選舉，坦言自己「台獨意識強烈、色彩偏綠」，但正因如此，更希望從金門角度思考如何降低戰爭風險，而非讓金門持續處於兩岸軍事對峙前線。記者蔡家蓁／攝影

2026九合一選舉 金門縣選舉 梁文韜

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