影／柯志恩宣布廟口開講起跑 開金嗓自嘲「若唱得好不會去念書」

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天宣布「廟口那卡西」後天（18日）起跑，7至10月將深入各地舉辦35場中小型開講，傳達參選理念。柯志恩說，政治不必悲情，每天喊凍蒜，也可透過音樂拉近與鄉親距離，她不曉得自己的歌聲有沒有比對手賴瑞隆好，但可以確定「我當市長一定會比他好」。

柯志恩早年當過節目主持人、得過金鐘獎，今天高市黨部召開「高雄那卡西・柯志恩陪你來唱歌」記者會，柯拿麥克風帶領黨籍議員、參選人高唱「快樂的出帆」，她還自嘲自己歌若唱得好，當年就不會離開演藝圈去念博士、教書。

柯志恩說，4年前她選市長時沒錢，舉辦18場廟口開講，吸引1千萬人次網路觀看，所以這次很多人敲碗要求她再辦。7至10月預計舉辦35場那卡西，7月18日第一場活動會在大樹保安宮與立委謝龍介同台，她要面對面親近選民，告訴大家如何讓高雄愈來愈好。

柯志恩表示，政治不用這麼悲情，每天喊凍蒜，也可以用那卡西，以唱歌的歡樂方式親近民眾，希望大家在輕鬆歡樂的氛圍中交流，讓政策宣講不再只是制式演說。

民進黨市長參選人賴瑞隆也曾上台高歌，媒體請柯志恩評論誰的歌聲好、有沒有機會同台唱歌？柯志恩說，她很隨興，若氣氛來了當然可以唱、更可以跳（舞），但她沒有要跟賴瑞隆PK的意思，也不曉得到底誰唱得好，但可以確定「我當市長一定會比他好」。

柯志恩競總表示，廟口那卡西將邀施文彬、朱海君、向蕙玲等藝人陸續登台，7月18日、8月11日及10月13日三場演出安排羅裕誴歌劇團、陳昭瑋歌劇團及鶯藝歌劇團，一起來廟口感受傳統戲曲文化的魅力。