影／沈夙崢宣布參選南投市長 「美女刺客」張媛婷首度現身力挺

民進黨布局南投年底鄉鎮市長選舉逐步到位，縣議員沈夙崢今正式宣布參選南投市長，草屯鎮長將徵召衛福部次長秘書張媛婷，被支持者視為「美女刺客」，她今也現身力挺成焦點。兩人表示，知道選情艱困，但越艱困越需要年輕人承擔。

民進黨3月南投縣鄉鎮市長提名登記時，13鄉鎮市，僅名間鄉長陳翰立爭取連任，前縣議員康誌合挑戰鹿谷鄉長，剩下11鄉鎮市無人登記，提名陷困境，經黨主席賴清德及黨內前輩勸進，南投市、集集鎮、草屯鎮的參選人陸續拍板定案。

民進黨徵召縣議員沈夙崢轉戰南投市長，草屯鎮長由衛福部次長林靜儀辦公室秘書張媛婷返鄉披掛上陣，集集鎮長由前鎮長陳紀衡回鍋參選，分別挑戰現任市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、集集鎮長吳大村，年底鄉鎮市長選舉布局逐步到位。

而沈夙崢於今天舉辦記者會宣布參選南投市長，黨內縣長參選人温世政、陳翰立、張媛婷、陳紀衡等都到場站台支持，沈夙崢說，外界雖然都認為南投藍大於綠，是艱困選區，但越艱困越需要年輕人出來承擔，而她也想為故鄉做更多決定參選。

她表示，南投市作為一個縣轄市，現在人口卻不足十萬人，而縣轄市發展停滯，連帶影響南投縣整體發展，她將通盤檢討依據全市各里區域特性分別規畫強化其產業，爭取資源結合年輕人思維完善民生、醫療、教育等讓市民能夠安心生活。

針對沈夙崢正式參戰，南投市長張嘉哲說，公民政治最重要的是公平競爭，陳述理念及政見再交由市民選擇，對自己過去施政建設有信心，而人口下滑是大環境問題，他未來將持續加強產業發展、人才培育及育兒環境等，來帶動人口成長。

此外，張媛婷接受徵召返鄉參選草屯鎮長，今首次公開露面也成焦點。年僅37歲的張學經歷亮眼，台師大、台大雙碩士的她，曾獲得2023年全球領袖人才參訪計畫影響力獎（IVLP Impact Award），目前擔任衛福部次長林靜儀辦公室秘書。

張媛婷表示，她的背景與夙崢類似，不是政二代也不是富二代，都是離鄉開拓眼界在外歷練十年，想返鄉服務的青年，深知自己知名度不足，參選是很大的挑戰，之後除了透過網路宣傳，更將強化陸戰，站街頭、掃市場，也會持續推出政見。

對此，草屯鎮長簡賜勝說，他補選上任雖僅一年多時間，但他加倍努力建設草屯，獲得不少鎮民認同，因此對自己很有信心，也樂見年輕人願意返鄉，希望雙方能打一場正面乾淨的選舉，別像先前補選那樣造謠抹黑，弄得地方烏煙煙瘴氣。

民進黨南投縣議員沈夙崢（中）轉戰南投市長，沈今正式宣布參選，黨內同志到場站台支持。記者賴香珊／攝影

民進黨南投縣議員沈夙崢（右）今天宣布參選南投市長，草屯鎮長參選人張媛婷（左）現身力挺也成焦點。記者賴香珊／攝影

民進黨徵召南投縣議員沈夙崢（左4）轉戰參選南投市長，沈今正式宣布參選，黨內同志到場站台支持。記者賴香珊／攝影

民進黨南投縣議員沈夙崢（中）今宣布轉戰參選南投市長，黨內同志到場站台支持。記者賴香珊／攝影