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影／林國漳發表「智慧敬老卡」政見 每年1萬2000點照顧長者

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳與宜蘭隊參選人共同提出「智慧敬老卡」每年1萬2000點政見，點數主要用於交通移動、醫療保健、在地店家等，照顧長輩也能活絡經濟。記者戴永華／攝影
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳與宜蘭隊參選人共同提出「智慧敬老卡」每年1萬2000點政見，點數主要用於交通移動、醫療保健、在地店家等，照顧長輩也能活絡經濟。記者戴永華／攝影

針對宜蘭敬老卡點數，最近藍綠五合一參選人都曾提過每月600點或每年1萬等方案，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天一口氣喊出「智慧敬老卡」每年1萬2000點政見，每月固定匯入1000點額度，點數主要用於交通移動、醫療保健、在地店家等，照顧長輩也能活絡經濟。

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議長張勝德本月初提出每月600點敬老卡政策，國民黨縣長參選人吳宗憲公開力挺議長相同主張，還有民進黨員山鄉縣議員參選人李姿婷今年5月曾提出「一年一萬點，任你用」敬老照顧方案，希望讓敬老福利更有彈性，不是只有單一形式補助，可見敬老卡點數已是藍綠一致認同的方向。

林國漳今邀集宜蘭隊公職參選人發表「智慧敬老卡」政策，林表示，全國已有15縣市推敬老卡點數制度，每月600到1500點，宜蘭目前沒有，他主張針對65歲以上長輩，每月固定匯入1000點，採「當月未用完可跨月累積、年度結算」彈性，使用涵蓋長輩的交通移動、醫療保健、在地店家。

在交通移動上，除了持續提供縣內公車免費服務，進一步納入計程車、國道客運及台鐵等多元運具，鼓勵長者出門走走；在醫療保健方面，研議開放點數運用於醫療相關服務，讓長者更健康樂活；在生活消費方面，長輩能夠在合作的店家消費使用。

競選總部主委、悠遊卡公司前董座林向愷教授當場替林國漳政策背書，競選總部總幹事陳文昌說，這個政見團隊已經討論數月，未來在財劃法修法後，宜蘭每年會有更多預算，團隊審慎評估推出能夠照顧長輩，又能活絡經濟的政見。

競選總部發言人暨宜蘭市長參選人韓瑩說，目前往返雙北的宜蘭通勤族必須使用兩張不同票卡，分別設定宜蘭與雙北的TPASS方案，非常不便，未來可利用發行智慧敬老卡、建置數位系統的契機，升級整合底層票證系統，解決年輕人通勤雙卡的麻煩。

林國漳強調，智慧敬老卡有三大優勢：第一宜蘭福利接軌，照顧長輩不落後；第二經濟發展接軌，活絡在地產業；第三系統整合接軌，整併系統，完善數位建設。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天推出「智慧敬老卡」每年1萬2000點政見，點數主要用於交通移動、醫療保健、在地店家等，照顧長輩也能活絡經濟。記者戴永華／攝影
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天推出「智慧敬老卡」每年1萬2000點政見，點數主要用於交通移動、醫療保健、在地店家等，照顧長輩也能活絡經濟。記者戴永華／攝影

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳 敬老卡

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