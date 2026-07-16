民眾黨戴于文參選花蓮市長 國民黨縣黨部：尊重友黨

民眾黨徵召戴于文參選花蓮市長，他表示，回花蓮參選是對家鄉最重要的承諾；尋求連任的花蓮市長魏嘉彥說，持續推動市政，爭取市民支持。國民黨花蓮縣黨部表示，尊重「友黨」，是否合作將再評估。

台灣民眾黨徵召戴于文參選花蓮市長，同時徵召現任花蓮市民代表蔡翼陽參選花蓮縣第一選區縣議員，民眾黨花蓮縣黨部主委張天民今天除介紹2人參選理念，並預告民眾黨主席黃國昌18日將到花蓮重慶市場，與參選人一起懇託民眾支持。

戴于文澄清自己不是空降，而是在花蓮玉里出生，畢業於國風國中、花蓮高中，戶籍早已在花蓮市。戴于文提到，過去多年於柯文哲擔任台北市長時期在市政府歷練，並參與城市治理，深刻體會交通、環境、商圈、公共空間，以及政府的效率與透明，都是市民每天最關心的事情，希望花蓮市未來有機會擺脫「框架」。

花蓮市長選舉牽動地方政治版圖，此次國民黨籍魏嘉彥因為胞兄、無黨籍縣議員魏嘉賢宣布參選花蓮縣長，國民黨部僅准予「報備參選」；而國民黨目前並無提名或徵召其他人選，地方政壇議論讓「藍白合」留出空間。

對此，張天民不願回應；戴于文則說，目前黨中央尚未討論此議題，但選舉是動態的，未來不排除任何可能。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮接受中央社記者訪問表示，民眾黨推出花蓮市長參選人事前未跟黨中央和地方黨部通知、至今沒有任何接觸，「突然蹦出來」，尊重「友黨」的政治布局，未來是否合作或採其他方式將再觀察、評估。

面對民眾黨推出對手，魏嘉彥表示尊重，不會因為其他參選人加入而調整選戰規劃。他強調，市民是自己的老闆，每天好好做事，持續推動市政，努力爭取市民支持。