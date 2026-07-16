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縣議員轉戰市長 沈夙崢：與市民啟動嶄新南投市

中央社／ 南投縣16日電
民進黨南投縣議員沈夙崢（圖）16日宣布參選南投市長，沈夙崢表示，盼與所有市民帶著以往光榮，啟動嶄新的南投市。中央社
民進黨南投縣議員沈夙崢（圖）16日宣布參選南投市長，沈夙崢表示，盼與所有市民帶著以往光榮，啟動嶄新的南投市。中央社

民進黨南投縣議員沈夙崢今天宣布參選南投市長，沈夙崢表示，在總統賴清德多次肯定及勸進下，決心承擔投入艱困但重要選區，盼與所有市民帶著以往光榮，啟動嶄新的南投市。

2026九合一選舉

沈夙崢今天召開記者會宣布不競選連任縣議員，轉戰投入南投市長選舉，民進黨立委羅美玲、南投縣長參選人温世政、前立委蔡培慧、名間鄉長陳翰立、民進黨南投縣黨部主委吳棋楠、縣議員陳玉鈴、集集鎮長參選人陳紀衡等多名同黨人士到場力挺，展現團結氣勢。

沈夙崢指出，從小在南投成長，見到南投市發展從繁華走向緩慢，外出歷練後回南投，更是深切感受發展停滯不前，非常不捨也不甘心故鄉如此，因此才在沒背景、沒資源狀況下投入議員選戰，當選後沒有一刻放下工作，她在議會提案質詢名列前茅，問政成績有目共睹。

沈夙崢表示，當選南投市長將傾聽專業建議、妥善運用行政權力，更會與縣府、中央資源合作，一步一步落實政見；她將以自身返鄉經驗提出政策方向，並依特性規劃活化，期待讓各種產業茁壯、區域均衡發展，讓南投青年有機會選擇，而不是只能被迫離開家鄉。

競選連任的國民黨南投市長張嘉哲指出，民主最珍貴價值就是公平競爭，由市民做出最好選擇，他身為市長最重要責任不是回應選舉，而是做好市政、照顧好市民。城市發展靠一步步累積而非喊口號，市公所近年持續改善基礎建設、創造在地工作機會、全面推動青年就業、居住與托育政策，盼創造好環境吸引青年家庭定居。

另外，國民黨草屯鎮長簡賜勝競選連任，民進黨遲未推出人選，近日確定將徵召衛生福利部政務次長林靜儀秘書張媛婷參選。張媛婷今天表示，清楚知道是很大挑戰，她的經歷與沈夙崢相似，都是南投培養、想返鄉的青年，謝謝讓她有機會回鄉服務大眾。

2026九合一選舉 南投縣選舉 沈夙崢

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