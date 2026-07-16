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柯志恩啟動35場「廟口那卡西」 7月18日起巡迴高雄

中央社／ 高雄16日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前左4）16日舉辦「高雄那卡西．柯志恩陪你來唱歌」記者會，宣布18日起將展開35場巡迴音樂會，希望一邊唱歌、一邊向鄉親說明政策理念與對高雄未來的願景。中央社
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前左4）16日舉辦「高雄那卡西．柯志恩陪你來唱歌」記者會，宣布18日起將展開35場巡迴音樂會，希望一邊唱歌、一邊向鄉親說明政策理念與對高雄未來的願景。中央社

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天宣布7月18日起展開35場巡迴音樂會，以具台灣人情味的那卡西表演形式，將音樂、文化與陪伴帶進社區，也藉此向市民闡述市政理念，爭取認同。

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柯志恩今天偕同國民黨高雄市議員及市議員參選人許采蓁、李雅靜、蔡武宏、陳麗娜、邱于軒、童燕珍等人共同舉辦記者會，宣布7月18日起將在高雄各區展開35場巡迴音樂會，並當場演唱「快樂的出航」，宣告巡迴演出正式啟航。

柯志恩說，政治不用悲情，可以用更歡樂、更貼近民眾的方式，像是透過音樂拉近與鄉親的距離，讓政策宣講不再只是制式演說，能在輕鬆歡樂的氛圍中，一邊唱歌、一邊交流。

柯志恩表示，首場「高雄那卡西」7月18日將在大樹保安宮登場，屆時將邀請國民黨立委謝龍介同台，與高雄鄉親相見歡。她並回憶，4年前首次舉辦廟口開講，因為經費有限，選擇走入鄉間巷弄、深入各區，也因此打下4成選票基礎。

柯志恩說，如今有許多鄉親表示希望廟口活動能再次舉辦，今年4月已率先於原鄉完成3場音樂會，這次特別規劃剩餘35區巡迴演出。這次巡演也邀請包括施文彬、朱海君、向蕙玲等藝人登台演出，讓每場活動都充滿不同亮點。

柯志恩還說，自己從小就很喜歡看歌仔戲，因此這次巡迴也安排歌仔戲演出，希望把台灣珍貴的傳統藝術帶到各個行政區，讓更多民眾感受本土文化的魅力。

柯志恩表示，希望透過35場巡迴深入高雄每一個行政區，與議員及議員參選人一起走進地方，透過最貼近民眾的廟口舞台，一邊唱歌、一邊向鄉親說明政策理念與對高雄未來的願景。

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩

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