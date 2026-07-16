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沈伯洋演講說沒穿增高鞋 網稱影射蔣萬安？蔣秀基因..1句話神回

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安先前頒獎給大兒子蔣得立市長獎，還用手勢比大寶已經長得比他高，神情相當得意。引用自UDN直播
台北市長蔣萬安先前頒獎給大兒子蔣得立市長獎，還用手勢比大寶已經長得比他高，神情相當得意。引用自UDN直播

民進黨北市長參選人沈伯洋日前演講時，因怕後面觀眾看不到，笑稱自己不夠高，不過沒有穿增高鞋，還稱沒要影射誰，遭網友說，根本在酸北市長蔣萬安？蔣萬安今天下午赴議會備詢前受訪，蔣萬安笑稱，「我沒有，而且也不需要，反正大寶已經比我高這麼多。」

2026九合一選舉

對於是否有影射蔣萬安穿增高墊？沈伯洋今天上午受訪時說，「我演講在前、他最近被爆料在後，我當然不是」。

蔣萬安今天下午一點半赴議會備詢，對於被影射是否穿增高墊？蔣萬安受訪時回應，「我沒有，而且也不需要」還說，「反正大寶已經比我高這麼多。」

蔣萬安 民進黨 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉 身高

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