沈伯洋演講說沒穿增高鞋 網稱影射蔣萬安？蔣秀基因..1句話神回

民進黨北市長參選人沈伯洋日前演講時，因怕後面觀眾看不到，笑稱自己不夠高，不過沒有穿增高鞋，還稱沒要影射誰，遭網友說，根本在酸北市長蔣萬安？蔣萬安今天下午赴議會備詢前受訪，蔣萬安笑稱，「我沒有，而且也不需要，反正大寶已經比我高這麼多。」

對於是否有影射蔣萬安穿增高墊？沈伯洋今天上午受訪時說，「我演講在前、他最近被爆料在後，我當然不是」。

蔣萬安今天下午一點半赴議會備詢，對於被影射是否穿增高墊？蔣萬安受訪時回應，「我沒有，而且也不需要」還說，「反正大寶已經比我高這麼多。」