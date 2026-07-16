游盈隆：九合一綁公投 1個恰恰好 2個有點多 3個受不了 4案開票到隔日

藍白提出6項公投案綁年底九合一大選，朝野立委今在立法院內政委員會關切，若年底舉行6大公投選務是否難執行。中選會主委游盈隆以2022年九合一地方選舉合併一個修憲公投為例，稱若公投案達4案可能要開票到隔日凌晨2、3時，「我們就只能夠硬著頭皮扛下來，因為這不是我們能選擇的。」

立法院內政委員會今邀內政部、中選會、警政署等相關單位就「今年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」專題報告，並備質詢。

國民黨立委張智倫質詢時問到，目前6個公投案對年底選務是否會太多？游盈隆僅說，坦白講考量九合一選務量能的極限，今年公投數量是「1個恰恰好、2個有點多、3個受不了」，他是站在台灣整體利益的立場，提出這樣的建議提供給大家參考。

民進黨立委李坤城則說，目前看來在野黨提出6項公投案都會過，中選會什麼情況會准？什麼情況公投案不會成立？游盈隆答詢，如果立法院都通過的話，中選會將依據公投法第2條第2項第3款，以及第15條相關規定來審定是否符合規定，但目前不知道最終結果會是什麼。

李坤城接著問，若年底真的有6項公投案，中選會如何因應？游盈隆說，「我們就只能夠硬著頭皮扛下來，因為這不是我們能選擇的。」不過勢必造成選務極大的困難。

至於李坤城追問是否會開到12時以後？游盈隆說，2022年九合一地方選舉合併修憲公投，當年僅有1項公投案，但開票持續到晚間11時40分才完成，若照此推估，若是九合一選舉搭配1項公投案，可於當日完成開票；若增加至2項公投案，勢必要過12時；若有3案，開票時間可能延至隔日凌晨1、2時；若達4案，甚至可能到隔日凌晨2、3時，這是客觀的現實。