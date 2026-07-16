延續從政初衷 新北市議員陳乃瑜重返參票起點 啟動連任掃街第一步

年底選戰進入倒數，爭取連任的新北市議員陳乃瑜今天重回新店惠國市場，展開連任選戰第一場市場掃街，逐一向攤商及採買民眾問候、報告4年來的問政成果。惠國市場不僅是此次連任選戰的起點，也是她4年前以政治素人身分宣布參選、踏出從政第一步的地方。

陳乃瑜回憶，2022年3月15日，在惠國市場宣布投入新北市議員選舉，展開人生第一場掃街。當時她一攤接一攤鞠躬、握手，向鄉親爭取支持，市場內攤商送上的加油聲，以及一雙雙緊握的手，也成為她踏入政治後始終沒有忘記的託付。

陳乃瑜表示，當年決定從主播台走進議會，是因為身為一位媽媽，她不只想報導問題，更希望有機會真正解決問題。4年前，一個沒有政治背景的素人媽媽，帶著想守護孩子、改變家鄉的心來到這裡；四年後，帶著問政成績，再一次從這裡出發向鄉親報告，也向大家爭取繼續服務的機會。

進入議會4年來，陳乃瑜持續聚焦基層市民最直接的生活需求，從校園設備、通學環境及行人安全，到托育資源、長輩福利、運動空間、交通建設與偏鄉醫療，透過議會質詢、地方會勘及持續追蹤，要求市府提出改善。她強調，市民的小事，就是議員不能放下的大事；該爭取的福利要爭到底，該完成的建設也要盯到底。

陳乃瑜表示，自己的初衷沒有改，為家鄉打拚的腳步也不會停，呼籲新店、深坑、石碇、坪林、烏來鄉親，年底繼續支持陳乃瑜，讓她留在議會，繼續為市民爭福利、為地方拚建設，也為下一代守住更安全、更安心的生活。