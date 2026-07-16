最新民調0.2%領先李四川 蘇巧慧：已從大幅落後到互有領先

新台灣國策智庫今公布新北市長選舉最新民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧支持度以0.2%微幅領先國民黨參選人李四川。蘇巧慧今表示，民調已從一開始大幅落後，逐漸追近到如今互有領先，顯示市民對其正向、樂觀及提出政見願景的選戰方向，給予認同與肯定。

新北市長選戰近期民調呈現拉鋸，不同單位調查結果各有領先。今年6月，民進黨公布民調顯示蘇巧慧以31.5%領先李四川29%；新北市議會國民黨團智庫隨後公布調查，則由李四川以39.2%領先蘇巧慧33%，今新台灣國策智庫則公布最新民調，蘇巧慧以40.2%的支持度領先李四川的40.0%，雙方陣營持續就民調趨勢及政策方向交鋒。

對於最新民調微幅領先，蘇巧慧表示，團隊走了700多天，從原先落後差距較大，到現在已出現互有領先的局面，「看得出來市民對我們提出的方向，正向、樂觀，提出政見願景的方向，應該是非常認同與肯定」，也讓她感受到新北市民期待迎接「新北的新時代」。

蘇巧慧說，未來仍會持續以新的觀念走遍新北各地，透過親子活動、地方故事及政策內容，讓更多市民看見不同的城市發展可能。她舉例，本周末將在淡水舉辦第三場「水獺媽媽樂園」，活動透過「做中學、學中玩、玩中又做」的設計，將學習、遊戲與親子互動串聯，呈現新的公共活動思維。

她表示，水獺媽媽樂園先前受到不少親子家庭歡迎，未來也會持續把這種新觀念帶到新北各區，不只是向家庭說故事，也要將新北29區各自的特色與故事說得更完整，進一步向外行銷新北。