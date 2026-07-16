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影／宜蘭走新路！吳宗憲「憲政熱映中」宣講18日羅東首發端施政藍圖

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長參選人吳宗憲今天宣布展開第二階段「憲政熱映中」下鄉宣講，首場訂於18日周六下午在羅東鎮震三宮登場，端出施政藍圖，也歡迎民眾提供意見。記者戴永華／攝影
縣長參選人吳宗憲今天宣布展開第二階段「憲政熱映中」下鄉宣講，首場訂於18日周六下午在羅東鎮震三宮登場，端出施政藍圖，也歡迎民眾提供意見。記者戴永華／攝影

繼今年初「斗笠計畫」走遍12鄉鎮，宜蘭縣長參選人吳宗憲今宣布啟動「憲政熱映中」政策宣講，深入地方拜訪、參與座談與客廳會，他將提出縣政藍圖並傾聽鄉親的期待與心聲，針對交通、淹水兩大課題外，長者的「孤單」問題，他也會提出「擴大社區功能」與「創造在地就業」雙軌策略。

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「宜蘭走新路－憲政熱映中」巡迴宣講首場將於18日周六下午在羅東鎮震三宮登場，吳宗憲競辦今天舉行記者會時，包括羅東鎮長參選人陳鴻禧、壯圍鄉長參選人張家豪、冬山鄉參選人林松根、大同鄉長參選人胡文聰及多位議員參選人共同出席。

吳宗憲表示，今年初「斗笠計畫」聽見鄉親真實的聲音，無論交通建設、產業發展、通膨壓力、青年返鄉就業，或不合時宜法規需要鬆綁，這些都是政策形成的基礎。

這次他除了交通、淹水兩大課題外，也發現宜蘭還有第三個容易被忽視的「孤單」。為了解決長者孤單問題，他提出「擴大社區功能」與「創造在地就業」雙軌策略：

●擴大社區功能：擴充長青食堂及社區照顧資源，協助社區發展協會都能找到合適的場地，確保每個社區都能有長青食堂，且走向中央廚房，讓老大人白天開心共餐、參加活動，回家也有子女陪伴，在地安老。

●創造在地就業：與北北桃產業合作，引進矽光子封裝、測試產業進駐宜科，預計創造2萬個優質就業機會，月薪達5萬以上；積極拓展觀光市場，帶動產業發展、薪資上調，希望宜蘭子弟都能在家鄉就業、成家，陪伴家人身邊。

吳宗憲先前已提出多項具體政策，包括65歲以上健保免費、65歲起發放重陽敬老禮金、敬老卡每月600點多元化使用、0至3歲幼兒每月1000元消費券、一鄉鎮一公托、公托與準公托免月費與「宜蘭線＋1」跨縣市合作等，獲得不少鄉親支持肯定。

吳宗憲說，接下來透過「憲政熱映中」宣講，不只說明政策，更希望持續蒐集縣民意見，讓政策更貼近地方需求，邀請大家參與，他歡迎更多人參與宜蘭未來規劃，再創宜蘭民主新典範。

縣長參選人吳宗憲今天宣布展開第二階段「憲政熱映中」下鄉宣講，首場訂於18日周六下午在羅東鎮震三宮登場，端出施政藍圖，也歡迎民眾提供意見。記者戴永華／攝影
縣長參選人吳宗憲今天宣布展開第二階段「憲政熱映中」下鄉宣講，首場訂於18日周六下午在羅東鎮震三宮登場，端出施政藍圖，也歡迎民眾提供意見。記者戴永華／攝影

羅東 宜蘭 吳宗憲 2026九合一選舉

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