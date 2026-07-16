假牙補助藍綠交鋒 蘇巧慧主張取消經濟條件限制

國民黨新北市長參選人李四川昨公布全齡口腔照護政策，提出補助65歲以上中低收入戶及55歲以上原住民裝設假牙，最高補助5萬元；民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，真牙照顧應持續推動，但長者裝設假牙同樣是沉重負擔，主張未來補助不再區分經濟狀況，「只要是長輩，我們就補助裝假牙」。

李四川提出5項全齡護牙政策，包括將牙齒塗氟延伸至國小一年級、為國中生進行第二大臼齒窩溝封填、提供婦女產後一年免費口腔保健服務，並補助65歲以上中低收入戶及55歲以上原住民裝設假牙，另針對重度失能、失智者提供口腔照護經費。

蘇巧慧說，長者若能獲得一口合適的牙齒，不僅改善進食、營養攝取及生活品質，也有助整體健康，長期而言可能減少相關健保支出，因此假牙補助不應只限於中低收入戶等特定身分。

她強調，若當選新北市長，將持續照顧市民真牙健康，同時推動長者假牙補助，「大家的健康、長輩的健康，巧慧來顧」；補助不需要區分經濟狀況，只要符合長者資格，就應獲得裝設假牙的協助。