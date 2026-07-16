坪林川友會成立 李四川承諾為坪林拚產業拚觀光

國民黨新北市長參選人李四川競選列車今開至坪林，今早坪林川友會正式成立，現場吸引逾百名支持者聚集，眾人高喊「李四川凍蒜」，氣氛熱烈，國民黨秘書長李乾龍及選區議員也前來為李四川助陣，李四川承諾若他當選市長，一定會為坪林拚產業拚觀光。

李四川坪林區競選總部主委王潮清表示，他這幾十年來從來沒有見過哪一個政治人物這麼親民， 李四川從一個討海人奮發向上，從拿著鐵鎚的公務員到擔任副市長，勤奮愛民，他也要拜託討海人來照顧我們這些坪林這些山上人，讓坪林能有更好的發展。

李四川在致詞時也提及，坪林有好山好水，他感謝坪林鄉親這麼全力相挺，他說很多人問他為何年紀大了還要出來參選，但他強調選市長是選能力不是選年紀，有豐富的執政經驗能帶給城市進步的力量。

李四川說，坪林有茶鄉美譽，有許多茶類相關豐富產業，他今天還品嘗了由坪林在地麵包店製作的馬卡龍，絲毫不比法國馬卡龍遜色，但價格卻比法國便宜太多，他年底若當選市長，一定會為坪林茶產業、觀光及交通努力，讓坪林所有的觀光產業能對外拓展發光。

國民黨新北市長參選人李四川今出席坪林川友會活動。記者林媛玲／攝影