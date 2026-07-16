沈伯洋拋運動政見 蔣萬安：各界好意見都會參考
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天發布運動政見，包括打造健身小巴、規劃國際級足球場及超級市民運動中心等。台北市長蔣萬安表示，市府這幾年已推動多項政策，目標是將全市規律運動人口比例提升到40%，若各界有好的意見，都會參考。
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沈伯洋召開首場政見發表會，聚焦「小、中、大」3層次運動政策，以增加運動人口為目標，利用健身小巴、興建超級市民運動中心及國際級足球場等，讓運動融入市民日常生活，同時打造完整運動生態系、無限城運動聯盟。
蔣萬安出席榮星花園公園整建工程開工典禮前，接受媒體訪問表示，市府這幾年已經在許多行政區布建第二運動中心，也就是特色運動館，同時規劃國際級羽球場館，並推出U-Sport計畫，目標是將全市規律運動人口比例提升到40%，若各界有好的意見都會參考。
對於沈伯洋20日至28日赴美訪問，蔣萬安說，希望沈伯洋出訪順利。
此外，對兒子蔣得立考取建國中學，將成為蔣萬安學弟。蔣萬安說，兒子一路上碰到許多很棒的老師跟同學，他非常感謝，他兒子自己也非常努力，不管到哪一所學校，他都希望兒子很開心。
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