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沈伯洋今拋運動政見 蔣萬安細數已在做的...用一句話大氣回應
距選戰四個多月，民進黨北市長參選人沈伯洋今公布「你的市長、你的主場」運動政見，提出「小、中、大」三層次運動政策，還有建設國際級足球場及超級市民運動中心等。北市長蔣萬安今被問到沈今提運動政見，蔣萬安細數北市已經在做的，並且稱「各界有好的意見，都會來參考。」
2026九合一選舉
蔣萬安今天上午出席榮星花園公園整建工程開工典禮，被問到沈伯洋今天公布運動政見，蔣說，台北市在過去這幾年都已經規畫包括台北市第二運動中心，也就是特色運動館布建，已經選定幾個行政區，很多也已動工；也推出U-sport計畫，讓全市規律運動人口比例，可以到40%，而且全面鼓勵全民運動；也讓大巨蛋完工啟用；也規畫國際羽球館等，所以各界有好的意見，都會來參考。
對於沈伯洋將出訪美國洛杉磯，也有議員質疑，離選舉剩四個多月，沈連台北市456個里都沒有跑過一輪，是不是選假的？蔣萬安今則送沈伯洋一句話，表示我說過我希望他這一次出訪能夠順利。
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