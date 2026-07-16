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首場政見會 沈伯洋推國際足球場、超級市民運動中心

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
首場政見發表會登場，沈伯洋推國際足球場、超級市民運動中心。記者蔡晉宇／攝影
首場政見發表會登場，沈伯洋推國際足球場、超級市民運動中心。記者蔡晉宇／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天舉行運動政策記者會，他提出以增加運動人口為目標的小、中、大三層次運動政策，包含利用小型公園、健身小巴到社區、河濱地建設運動場地、每區新設三處至五處小型特色據點，建設國際級足球場，以及超級市民運動中心等，打造完整運動生態系、無限城運動聯盟。

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沈伯洋表示，運動不只是健康的基礎，更是社區、城市治理與國際交流的重要方式，一座好的運動城市，不只是興建大型場館，更要讓市民在住家附近，能找到運動空間，讓不同年齡，不同族群，都能參與運動，方能增加運動人口。

沈伯洋指出，2026年世界盃足球賽進入白熱化階段，台北足球迷眾多，投入足球運動的孩童，也愈來愈多，但北市至今沒有一座專屬且符合標準的足球場，將優先在關渡規畫興建國際級足球場，規畫採取滯洪共構的公園設計，未來可在此建設更多運動的場地。

沈伯洋說，12座運動中心一年達千萬人次使用，籃球、羽球熱門時段，一位難求，新型態運動缺乏合適場館，規畫利用閒置14年未定位的花博圓山園區，建設超級市民運動中心，除傳統羽球、排球、滑冰、攀岩、各類運動教室等場地，要增加兒童體適能、射擊、匹克球、適應運動等新型運動場地，拓展運動平權，結合新創產業及展演功能，打造兼具運動、休閒及產業發展的新型態場域。

沈伯洋表示，台北有29座河濱公園，是全市最大運動空間，部分路段燈光昏暗，巡邏不足，休息室和遮陽設施不足，堤防人車動線混雜散亂等屢遭詬病，應重新規畫球場空間，增加戶外球類使用空間與種類，檢討動線，擴大人車交流，增設遮陽及休息室，改善夜間照明、增設AED及改善河堤接駁。

沈伯洋說，要讓運動走進社區，要善加利用住宅區的小型公園，公有閒置空間及土地，每行政區新設三處至五處小型特色運動據點，如滑板場、直排輪場、槌球場、迷你足球場、匹克球場、網球場等。

沈伯洋提出健身小巴到社區計畫，將電動巴士改為行動健身教室，定時定點巡迴社區、公園、廟埕及各類社區據點，讓老人可以就近運動，提供教練專業指導及體適能檢測，結合營養諮詢與健康紀錄，推動老人健康，降低失能風險。

沈伯洋說，透過小、中、大三層次運動政策，讓運動融入市民生活，增加運動人口，促進運動產業發展。以城市為單位，打造國際運動交流平台，推動選手交流、實習生制度，邀請國際球隊來台熱身賽，讓平權運動成為台北遞給世界的名片，建立台北運動生態系。

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