藍綠爭搶 新北選前之夜場地 卡位戰開打

年底選戰白熱化，新北黃金周及選前之夜造勢場地已掀卡位戰。國民黨新北黨部證實，已完成板橋第一運動場選前之夜申請，該場地一次可租借十天，藍營連黃金周時段也順利拿下。民進黨市長參選人蘇巧慧的選前之夜造勢，也敲定在板橋第二體育場戶外廣場，相隔一點五公里藍綠尬場。

國民黨新北黨部主委黃志雄說，十一月二十七日選前之夜場地已完成申請程序，投票日是否也在板一辦開票之夜，須視李四川競辦後續規畫，尚未定案。李四川競辦說，選前之夜參與人數可觀，以兼顧民眾安全及交通便利為優先考量。

蘇巧慧競辦表示，選前之夜將在板橋第二運動中心戶外廣場，該地點辦過賴清德總統大型造勢活動，舞台設計、節目安排及活動流程仍在規畫。

板一是新北大型造勢熱門場地，依規定可在活動前六個月申請借用，藍營早在今年五月開放受理時便著手卡位，回顧近幾屆新北市長選舉，國民黨候選人大多順利取得板一作為選前之夜場地，包括二○一八年、二○二二年侯友宜選舉，都在板一辦選前之夜，被視為藍營選前大型造勢重要據點。

綠營人士指出，過去不論板一、板二都會爭取，「但非（民進黨）執政縣市，他們（市府）想給誰就給誰」。

新北體育局說，板一依規定可在活動前六個月提申請，十一月十九日至二十八日檔期確實已有單位提申請通過。

另，北市長選前之夜熱門、指標大型造勢場地，首推凱道、北市府前廣場，國民黨北市黨部曾為搶場地到網咖透過高速網路搶登記路權。

以凱道為例，根據北市府活動場地租借規定，申請人卅天前可先到新工處「北市申請使用道路網」申請路權，並繳交保證金，接著向轄區分局中正第一分局申請集會遊行許可，須於活動前七至三十日內完成申請。