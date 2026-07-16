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鄭麗文批 賴清德不惜代價攻宜蘭

聯合報／ 記者戴永華張策／新北報導
面對民進黨新潮流在宜蘭投下龐大的選舉資源，鄭麗文喊話團結，才能守護宜蘭，贏得勝選。記者戴永華／攝影
面對民進黨新潮流在宜蘭投下龐大的選舉資源，鄭麗文喊話團結，才能守護宜蘭，贏得勝選。記者戴永華／攝影

國民黨行動中常會昨到宜蘭，黨主席鄭麗文力挺縣長參選人吳宗憲，鄭麗文說，宜蘭長期被民進黨「新潮流」當作政治禁臠，新潮流出身的賴清德總統不惜一切代價，今年大選一定要把宜蘭收入囊中，對手候選人有上面關愛的眼神，有國家機器照顧著，選舉要什麼就有什麼，國民黨沒有上天掉下來的資源，只有靠大家。

2026九合一選舉

昨天會場聚集數百名支持者，議長張勝德等人都到場力挺吳宗憲，鄭麗文說，吳宗憲端出來的牛肉政策清清楚楚，吳曾是檢察官司法硬漢，卻也有「鐵漢柔情」，月前第一階段「斗笠計劃」走遍大街小巷成，第二階段「憲政熱映中」即將展開，再次走遍各鄉鎮，深入了解基層心聲與需要。

吳宗憲致詞感謝鄉親接納他是宜蘭人，對於城市運作需要的建設工程、採購、醫療衛生他都學過，也曾擔任局長、立委、檢察官，行政立法司法都有實務經驗，有國家的完整專業訓練，絕對有能力為宜蘭貢獻服務。

吳宗憲說，若能當選將提高長青食堂補助款，也會致力為年輕人找工作，希望為宜蘭帶來新的生活模式，呼籲大家努力團結把國家導正回來，贏得二○二六選舉，並在二○二八政黨輪替，讓國民黨重新執政「自己的國家自己救」。

國民黨全代會傳將定調為「決戰新北」，國民黨新北市長參選人李四川昨回應，對國民黨而言，廿二縣市都是必須全力以赴的戰場，沒有所謂只決戰某一縣市，不過新北確實是「重中之重」，團隊會全力打拚，面對接下來選戰。

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