選情初探／台中東南區8搶4 選情緊繃

二○二六台中市東南區(第十一選區)下屆市議員從五席減為四席，藍營提名保守，以「現任優先」為策略，盼讓兩席穩健過關；綠營維持上屆提名三席，企圖多搶一席，為市長選戰添柴火；另藍白各有退黨參戰者，目前「八搶四」，選情詭譎。

國民黨本屆在東南區拿下「藍三綠二」，藍占優勢，隨後藍營議員羅廷瑋轉任立委，市黨部估算，歷屆皆有脫黨參選者分食票源，如這次林英成已退黨參戰，而仍具國民黨籍的周啟揚也聲明參選到底，最終採取「現任優先」策略，僅提名現任議員李中與林霈涵。坊間傳出立委羅廷瑋與「盧家軍」暗助周啟揚，藍營選情緊繃。

民進黨方面，下屆依舊維持三席提名。除了現任議員鄭功進、陳雅惠爭取連任外，另推出前議員何敏誠之女何翊綾出戰。何翊綾的弟弟何昆霖在上屆選舉中以「落選頭」遺憾敗北，本屆改由何翊綾出征，雖然個人知名度仍待提升，但在地方「何家班」的派系基礎加持下，讓同黨競爭者不敢掉以輕心，其中地盤在東區的兩陣營明顯對壘叫陣，選情緊繃。

民眾黨二○二二年提名警員林俊凱出戰，最終拿下三五七三票、得票率百分之三點七一，未成功叩關。本屆選舉，新竹市政府前發言人楊寶楨未獲民眾黨提名，最終退黨參選。楊寶楨擁有頗高的網路聲量與大眾知名度，但在缺乏政黨奧援的情況下，單兵作戰的續航力仍有待檢驗。

地方政壇分析指出，東南區近年因多個重劃區陸續開發、新成屋落成，移入大量外來人口，使得整體選民結構與政黨基本盤逐漸產生質變；另在此背景下，下屆選戰又面臨縮減一席的實質壓力，加上新人來勢洶洶，藍綠老將早早啟動拜票，不敢大意。