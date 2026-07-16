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選情初探／沒有麻豆人 台南第三選區議員呈3席「同額選舉」

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導

台南市議員第三選區應選三席，本屆六搶三激戰，但年底情勢目前呈現「同額選舉」，其中民進黨籍陳秋宏、吳通龍拚連任，國民黨尤榮智計畫交棒由女兒尤淨寬參選，幾乎是原班人馬，尤其檯面上暫無出身此區最大票倉麻豆的參選人，背後原因耐人尋味。

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第三選區（大曾文區）包括麻豆、下營、六甲、官田、大內共五區，政治版圖長期偏綠，本屆公民數為十萬一九四五人，麻豆占最多人，歷屆麻豆、下營、六甲是綠營大本營；但吳通龍與尤榮智出身六甲區，陳秋宏下營區，都非麻豆區。

地方原以為出身麻豆區、曾任四屆議員的郭秀珠會東山再起或由二代出征，但據了解，郭秀珠本屆匆促參選，最後以五六四票之差成落選頭，自此淡出政壇，郭的女兒陳筱諭曾參選立委，也已走入家庭不再涉足政治。

麻豆出身的台南市蔴荳民主協進會理事長施朝清，先前以「麻豆不能沒有議員」為口號投入民進黨初選仍大幅落敗，檯面上麻豆暫無人有意願。

一名熟知地方政情的人士也認為，第三選區多為傳統農業型態聚落，人情味濃，背後若無派系支持，新人相較老將要出線更為困難，且投入參選相關開銷驚人，資源不足更會讓有意者打退堂鼓。

陳秋宏、吳通龍、尤淨寬三人分屬立委林俊憲、陳亭妃與謝龍介派系人馬，三人不敢鬆懈，爭取麻豆選民支持。本屆奪最高票的陳秋宏，深耕在地，更設聯合服務處；吳通龍多年前就鎖定里長群，在麻豆獲多名里長支持；尤淨寬長期跟隨父親尤榮智，近來常扮演分身跑行程，爭取藍軍及淺綠支持者票源。

2026九合一選舉 台南市選舉

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