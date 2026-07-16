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賴瑞隆喊減少校事會議 柯志恩酸「替執政失敗擦脂抹粉」

聯合報／ 記者張議晨郭韋綺／高雄報導
賴瑞隆日前簽署六大教育訴求承諾書，承諾未來將親自主持召開「教育圓桌會議」，邀請工會、家長與校長代表共同參與。圖／賴瑞隆團隊提供
賴瑞隆日前簽署六大教育訴求承諾書，承諾未來將親自主持召開「教育圓桌會議」，邀請工會、家長與校長代表共同參與。圖／賴瑞隆團隊提供

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆簽署「六大教育訴求承諾書」，強調會落實溝通先行，減少不必要的校事會議，承諾未來親自主持「教育圓桌會議」。國民黨對手柯志恩則稱若當選市長，一定和基層教師及教師組織建立良好、信任的互動與合作關係，但抨擊賴喊話減少校事會議，實則是在為執政失敗擦脂抹粉。

2026九合一選舉

賴瑞隆日前與高雄市教育產業工會會面簽下教育訴求承諾書，表示將延續高市府政策成果，包括增聘專業人力支援校園輔導與管教，檢討非必要評鑑及文書作業，減輕教師行政負擔；降低特教及幼教師生比，改善校園同工不同酬問題。並提議常設「第三方公正調處機制」，減少不必要的校事會議，還給教師有尊嚴且不受干擾的教學空間。

對於高教產六大訴求，柯志恩表示，都是她長期在教育委員會關切的議題。圖／柯志恩競選團隊提供
對於高教產六大訴求，柯志恩表示，都是她長期在教育委員會關切的議題。圖／柯志恩競選團隊提供

柯志恩表示，逐年降低班級人數、精進校事會議調處機制、調降教學節數及特教生師比、每年召開教育圓桌會議等，都是她長期關切的議題。也在立法院主導學生輔導法修法；鼓勵專輔人員久任及調薪，但高教產訴求中提及增聘教師助理員、學生助理員，涉及組織編制、定位及落實核銷的複雜性，還會和高教產溝通研議。

「針對校事會議運作，我率先提出校園安全與教師權益的主決議」，柯強調，校園霸凌和濫訴並未消失，而造成教師不安與壓力的畸形制度就是民進黨一手造成的。

2026九合一選舉 柯志恩 賴瑞隆 高雄市選舉

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