快訊

黃仁勳東京闢謠！強調Vera Rubin晶片已生產 指稱延誤的報導不實

波及業者家數暴增！食藥署曝1006家下游業者受影響 合計回收逾7600公噸

影／基隆市府爆弊議員、官員及廠商勾結涉綁圍標 謝國樑回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨徵召戴于文參選花蓮市長 黃國昌：在野整合並非現階段優先議題

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
迎戰2026年地方選舉，民眾黨今天徵召前發言人戴于文（左）參選花蓮市長，民眾黨主席黃國昌（右）宣布「民眾花蓮隊」正式成軍。記者林銘翰／攝影
迎戰2026年地方選舉，民眾黨今天徵召前發言人戴于文（左）參選花蓮市長，民眾黨主席黃國昌（右）宣布「民眾花蓮隊」正式成軍。記者林銘翰／攝影

迎戰2026年地方選舉，民眾黨徵召前發言人戴于文參選花蓮市長。針對是否有意尋求在野合作，民眾黨主席黃國昌今天表示，「目前這個階段，不是最優先要考慮的議題」，民眾黨徵召戴于文參選花蓮市長，並不需要問過任何人，也不需要得到任何人的同意。

2026九合一選舉

民眾黨今天舉行中央委員會，會中通過選舉決策委員會的薦舉，正式徵召戴于文參選花蓮縣花蓮市長。民眾黨會後舉行「新花蓮新政治」暨民眾花蓮隊成軍誓師記者會，戴于文率領多位花蓮縣議員、鄉鎮市民代表參選人一字排開，黃國昌也親自宣布「民眾花蓮隊」正式成軍。

黃國昌說明，民眾黨推出6位戰將投入花蓮地方選舉，除了先前通過的4位鄉鎮市民代表參選人，如今也正式通過徵召戴于文參選花蓮市長，同時徵召黨員蔡翼陽投入花蓮縣議員選舉，兩人都是民眾黨青年參政的象徵，相信能夠藉此為花蓮打造新政治，民眾黨全黨都會作為他們最強的後盾。

戴于文表示，返鄉參選不是人生選擇，而是自己對故鄉的承諾，他也跟許多花蓮人一樣，曾經到外地求學與工作，但是無論過去走得多遠，始終沒有忘記來自花蓮，「這裡有壯闊的山海、豐厚的人文、多元的族群，還有溫暖的人情，花蓮是一座值得驕傲的城市。」

戴于文說，民眾黨未來將以「共榮花蓮、共好花蓮、共生花蓮、人本花蓮」四大方向推動市政進步，包括建立公開透明、有效率的市政治理，推動市政儀表板，讓每一項預算、工程與政策都看得見、查得到、監督得到；同時推動市場更新、商圈活化、特色市集與青年創業支持，讓文化成為花蓮市最具魅力的品牌，也成為地方發展的新動能。

媒體詢問，民眾黨徵召戴于文參選花蓮市長，是否有意尋求在野合作整合。黃國昌受訪時表示，「目前這個階段，並不是最優先要考慮的議題」，民眾黨必須靠自己的力量往前走，「我們必須負責任跟所有支持者及花蓮鄉親報告，民眾黨推出的最好人選戴于文，我們要清楚地跟大家報告他的理念，也向花蓮鄉親爭取每一張選票。」

黃國昌強調，戴于文參選花蓮市長，這是民眾黨的決定，「不需要問過任何人，也不需要取得任何人的同意」，民眾黨踐行黨內徵召程序，戴于文的幹練、成熟跟專業都受到大家肯定，「感謝于文願意承擔，這是民眾黨的福氣，我們也希望可以成為花蓮鄉親的福氣。」

至於未來是否有意邀請國民黨立委傅崐萁站台，戴于文受訪時則說，他會陸續提出多項政見，希望讓花蓮市民有不同的選擇，如果傅崐萁認同這樣的政見、價值跟理念，「選舉票多的贏、票少的輸，我們當然歡迎」，如果花蓮魏家也願意跟進，「我們也是相當歡迎」。

2026九合一選舉 花蓮縣選舉 戴于文 黃國昌 民眾黨

延伸閱讀

民眾黨傳徵召戴于文戰花蓮市長 魏嘉彥：積極推動選務爭取支持

柯文哲選票能轉移竹北市長選舉？邱臣遠：空戰黨基本盤很難抓

黃國昌叮囑民眾黨赴陸交流團進團出 別像梁文傑外出喝酒醉倒飯店大廳

中選會管太多 黃國昌認公投程序可修法

相關新聞

駁斥逼退佀廣洋 桃園市黨部主委蔡忠誠還原始末

桃園市桃園區議員參選人佀廣洋涉霸凌爭議，日前宣布放棄國民黨提名，外傳是被藍營桃園市黨部逼退，但黨部主委蔡忠誠否認，指事件是「項莊舞劍」，真正目的是打擊佀廣洋母親、立委萬美玲；另外，有聲音質疑黨部在佀放棄提名後未推新人選是「打假球」，蔡回應是選戰考量。

影／暖暖街後援會成立 前議長黃景泰：童子瑋是帶領基隆改變的人

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天出席暖暖街後援會成立大會，童子瑋表示，地方自發站出來，不只是對他的支持，更代表大家對基隆改變的期待，他一定會全力以赴，不辜負鄉親的信任。前議長黃景泰也站出來力挺說，童子瑋真正把人民放在心上的領導者，他就是能帶領基隆改變的人。

柯文哲選票能轉移竹北市長選舉？邱臣遠：空戰黨基本盤很難抓

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今接受專訪表示，2024總統大選柯文哲在竹北拿下高票，但未必能直接轉化為地方選票，民眾黨過去被認為是「空戰黨」，地方基本盤一直很難精準掌握，2026將是檢驗。他也認為，傳統藍白棄保模式在當前政治環境已相當困難，關鍵仍在於兩黨支持者是否願意接受。

民進黨全代會將登場！選舉官網整合19縣市長參選人政見 強打台灣好生活

民進黨全國黨員代表大會19日登場，今年以「台灣好生活，團結拚未來」為主軸，從黨主席賴清德總統提出的「福利國家，加薪、減稅、增福利、少負擔」施政方向出發，向國人宣示民進黨將持續推動台灣進步，並團結各界力量，攜手為台灣拚出更好未來。

民眾黨徵召戴于文參選花蓮市長 黃國昌：在野整合並非現階段優先議題

迎戰2026年地方選舉，民眾黨徵召前發言人戴于文參選花蓮市長。針對是否有意尋求在野合作，民眾黨主席黃國昌今天表示，「目前這個階段，不是最優先要考慮的議題」，民眾黨徵召戴于文參選花蓮市長，並不需要問過任何人，也不需要得到任何人的同意。

行動中常會藍營痛批新潮流 議長挺吳宗憲「努力做事就是宜蘭人」

國民黨行動中常會今天來到宜蘭，會場聚集數百名支持者，鄭麗文一一為參選者披掛彩帶，藍營痛批民進黨新潮流主導宜蘭選舉，投入龐大資源，綠營參選人林國漳形同賴總統代理人；議長張勝德呼籲大家力挺國民黨吳宗憲，只要心中牽掛這片土地、肯為宜蘭人爭取福利，就是正港的宜蘭人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。