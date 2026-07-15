民眾黨徵召戴于文參選花蓮市長 黃國昌：在野整合並非現階段優先議題

迎戰2026年地方選舉，民眾黨徵召前發言人戴于文參選花蓮市長。針對是否有意尋求在野合作，民眾黨主席黃國昌今天表示，「目前這個階段，不是最優先要考慮的議題」，民眾黨徵召戴于文參選花蓮市長，並不需要問過任何人，也不需要得到任何人的同意。

民眾黨今天舉行中央委員會，會中通過選舉決策委員會的薦舉，正式徵召戴于文參選花蓮縣花蓮市長。民眾黨會後舉行「新花蓮新政治」暨民眾花蓮隊成軍誓師記者會，戴于文率領多位花蓮縣議員、鄉鎮市民代表參選人一字排開，黃國昌也親自宣布「民眾花蓮隊」正式成軍。

黃國昌說明，民眾黨推出6位戰將投入花蓮地方選舉，除了先前通過的4位鄉鎮市民代表參選人，如今也正式通過徵召戴于文參選花蓮市長，同時徵召黨員蔡翼陽投入花蓮縣議員選舉，兩人都是民眾黨青年參政的象徵，相信能夠藉此為花蓮打造新政治，民眾黨全黨都會作為他們最強的後盾。

戴于文表示，返鄉參選不是人生選擇，而是自己對故鄉的承諾，他也跟許多花蓮人一樣，曾經到外地求學與工作，但是無論過去走得多遠，始終沒有忘記來自花蓮，「這裡有壯闊的山海、豐厚的人文、多元的族群，還有溫暖的人情，花蓮是一座值得驕傲的城市。」

戴于文說，民眾黨未來將以「共榮花蓮、共好花蓮、共生花蓮、人本花蓮」四大方向推動市政進步，包括建立公開透明、有效率的市政治理，推動市政儀表板，讓每一項預算、工程與政策都看得見、查得到、監督得到；同時推動市場更新、商圈活化、特色市集與青年創業支持，讓文化成為花蓮市最具魅力的品牌，也成為地方發展的新動能。

媒體詢問，民眾黨徵召戴于文參選花蓮市長，是否有意尋求在野合作整合。黃國昌受訪時表示，「目前這個階段，並不是最優先要考慮的議題」，民眾黨必須靠自己的力量往前走，「我們必須負責任跟所有支持者及花蓮鄉親報告，民眾黨推出的最好人選戴于文，我們要清楚地跟大家報告他的理念，也向花蓮鄉親爭取每一張選票。」

黃國昌強調，戴于文參選花蓮市長，這是民眾黨的決定，「不需要問過任何人，也不需要取得任何人的同意」，民眾黨踐行黨內徵召程序，戴于文的幹練、成熟跟專業都受到大家肯定，「感謝于文願意承擔，這是民眾黨的福氣，我們也希望可以成為花蓮鄉親的福氣。」

至於未來是否有意邀請國民黨立委傅崐萁站台，戴于文受訪時則說，他會陸續提出多項政見，希望讓花蓮市民有不同的選擇，如果傅崐萁認同這樣的政見、價值跟理念，「選舉票多的贏、票少的輸，我們當然歡迎」，如果花蓮魏家也願意跟進，「我們也是相當歡迎」。