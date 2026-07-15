行動中常會藍營痛批新潮流 議長挺吳宗憲「努力做事就是宜蘭人」

國民黨行動中常會今天來到宜蘭，會場聚集數百名支持者，鄭麗文一一為參選者披掛彩帶，藍營痛批民進黨新潮流主導宜蘭選舉，投入龐大資源，綠營參選人林國漳形同賴總統代理人；議長張勝德呼籲大家力挺國民黨吳宗憲，只要心中牽掛這片土地、肯為宜蘭人爭取福利，就是正港的宜蘭人。

吳宗憲致詞時感性說，他很幸福，月前生了女兒，在宜蘭買了房子，女兒的戶口報在宜蘭，目前與父母親住在礁溪鄉，享受三代同堂的幸福，這就是他想要帶給宜蘭人的，長者好好被照顧，年輕人能夠在宜蘭找工作，可以兼顧事業與照顧到家庭。

議長張勝德說，林姿妙縣長提出「吃飯免錢、讀冊免錢」，穩當照顧宜蘭子弟，現在吳宗憲委員提出新政策：65 歲以上健保免費，接棒照顧宜蘭所有長者，這項政策提出來，縣議會一定全力支持。

張勝德說，肯為宜蘭人，肯為這片土地付出的人，就是正港的宜蘭人，至於從哪裡來不重要，肯為這片土地打拼才是人民真正需要的；如果是無心待在這裡，在地服務再多年也沒有意義。

他拜託除了鄉鎮市長、議員、代表及村里長參選人，所有支持者扮演吳宗憲「分身」，幫忙拉票，這樣才有機會守住宜蘭這片藍天，繼續延續推動的政策，外面有很多聲音，大家聽聽就好，國民黨這一仗只有團結，沒有分裂本錢。

鄭麗文說，宜蘭長期被民進黨「新潮流」當作政治禁臠，新潮流出身的賴清德不惜一切代價，今年大選一定要把宜蘭收入囊中，對手候選人有上面關愛的眼神，有國家機器照顧著，選舉要什麼就有什麼，國民黨沒有上天掉下來的資源，只有靠大家。

她說，吳宗憲端出來的牛肉政策清清楚楚，吳曾是檢察官司法硬漢，卻也有「鐵漢柔情」，月前第一階段「斗笠計劃」走遍大街小巷成，第二階段「憲政熱映中」即將展開，再次走遍各鄉鎮，深入了解基層心聲與需要。

吳宗憲致詞感謝鄉親接納他是宜蘭人，對於城市運作需要的建設工程、採購、醫療衛生他都學過，也曾擔任局長、立委、檢察官，行政立法司法都有實務經驗，有國家的完整專業訓練，絕對有能力為宜蘭貢獻服務。

吳宗憲說，若能當選將提高長青食堂補助款，也會致力為年輕人找工作，希望為宜蘭帶來新的生活模式，呼籲大家努力團結把國家導正回來，贏得2026選舉，並在2028政黨輪替，讓國民黨重新執政「自己的國家自己救」。

議長張勝德站台力挺藍營縣長參選人吳宗憲，只要心中牽掛這片土地、肯為宜蘭人爭取福利，就是正港的宜蘭人。記者戴永華／攝影

面對民進黨新潮流在宜蘭投下龐大的選舉資源，鄭麗文喊話團結，才能守護宜蘭，贏得勝選。記者戴永華／攝影