擴大原民參加歲時祭儀交通費補助 蘇巧慧：推動新增包車項目

民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，若當選，將擴大原住民返鄉參加歲時祭儀交通費補助，除火車交通費補助外，也將新增包車補助項目，讓原民返鄉參與歲時祭儀更加便利。

蘇巧慧競選辦公室今天發布新聞稿，蘇巧慧表示，自己是阿美族的媳婦，她昨天回到台東縣參加阿美族的年祭，一到都蘭部落就前往拉中橋（年齡階層名）聚會場，和階層同伴一起準備餐點、練習舞蹈。

蘇巧慧說，她全家每年7月一定會回部落參與年祭，不僅學習阿美族的傳統文化，也和家人、部落族人朋友相聚交流，更讓孩子從小認識自己的族群文化，親身體會年祭所承載的文化意義與精神。

蘇巧慧表示，很感謝族人一直把她當作家人一樣照顧，也因為有這樣的機會，讓她更深入了解族人朋友的生活與需求，所以她提出的3大原住民族政見，她若當選，希望以生活照顧、文化傳承及制度支持等3大面向來照顧新北市的原住民族。

她說，未來將推動擴大原住民返鄉參加歲時祭儀交通費補助範圍及項目，除現行的火車交通費補助外，也將新增「包車」補助項目，讓返鄉參與歲時祭儀更加便利，減輕族人的交通負擔，鼓勵更多人返鄉參與祭儀，讓文化傳承不因距離而中斷。

蘇巧慧說，還將支持部落恢復傳統社會制度，只要新北市各部落舉辦年齡階層相關活動，都將納入補助項目，協助部落延續珍貴的文化傳統。以及將推動成立新北市原住民族青年團，建立原民青年參與公共事務的平台，讓更多人投入市政討論及決策。