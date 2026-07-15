影／暖暖街後援會成立 前議長黃景泰：童子瑋是帶領基隆改變的人

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天出席暖暖街後援會成立大會，童子瑋表示，地方自發站出來，不只是對他的支持，更代表大家對基隆改變的期待，他一定會全力以赴，不辜負鄉親的信任。前議長黃景泰也站出來力挺說，童子瑋真正把人民放在心上的領導者，他就是能帶領基隆改變的人。

童子瑋表示，感謝後援會長王文淵、總會長林煌輝及前議長黃景泰共同相挺，也感謝暖暖區多位里長、理事長及地方人士自主站出來支持，大家期待基隆迎來改變、迎向更好的未來，讓自己肩上的責任更加重大。

童子瑋說，暖暖多年來面臨停車空間不足、公有土地利用效率不佳及公共設施老舊等問題，許多地方建設長期停滯。他表示，未來若有機會擔任市長，將推動停車空間改善、活化公有土地及設施，並改造行政大樓，讓暖暖擁有更完善的生活環境，追上一流城市的發展腳步。他強調，「基隆的改變，從暖暖開始；暖暖的改變，從大家開始。」

王文淵表示，兩年前與童子瑋見面時，曾向他提出交通及地方建設等建議，沒想到童子瑋宣布參選後，相關內容都納入政見，因此決定站出來支持，希望一起改變暖暖、改變基隆。

林煌輝指出，童子瑋從政以來認真打拚、勤走基層，是一位最骨力、最努力、最接地氣的民意代表，相信「童子瑋，有作為」會是暖暖最好的選擇。

黃景泰表示，自己身為土生土長的暖暖人，一直十分關心地方發展，但多年來暖暖建設始終沒有太大進步。這段時間，他看到童子瑋每天清晨站路口向市民問好，不畏風雨持續勤跑基層，也看見他深入七個行政區會勘，親自了解地方需求、協助解決問題。他認為，一座城市要進步，關鍵在於是否有真正把人民放在心上的領導者，而童子瑋就是能帶領基隆改變的人。

基隆市前議長黃景泰表示，童子瑋是能帶領基隆改變的人。圖／童子瑋辦公室提供

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天出席暖暖街後援會成立大會。圖／童子瑋辦公室提供