柯文哲選票能轉移竹北市長選舉？邱臣遠：空戰黨基本盤很難抓

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今接受專訪表示，2024總統大選柯文哲在竹北拿下高票，但未必能直接轉化為地方選票，民眾黨過去被認為是「空戰黨」，地方基本盤一直很難精準掌握，2026將是檢驗。他也認為，傳統藍白棄保模式在當前政治環境已相當困難，關鍵仍在於兩黨支持者是否願意接受。

邱臣遠今接受「CNEWS匯流新聞網」政論Live節目「中午來開匯」專訪表示，竹北市長選戰不只是地方選舉，更牽動整個大新竹布局。他認為，若竹北由民眾黨、新竹縣由國民黨縣長參選人徐欣瑩勝出，較有機會讓藍白支持者接受合作模式，但新竹選民自主性高，「誰強誰弱」未必自然形成棄保。

針對國民黨竹北市長參選人吳旭智認為三腳督可能出現棄保效應，邱臣遠表示，地方與中央看待選戰角度不同，地方民代重視基層民意，黨中央則須兼顧全台布局，因此判斷難免存在差異；任何合作都需要時間凝聚共識，最重要的仍是支持者是否「投得下去」。

談及基層反應，邱臣遠指出，藍營支持者多肯定他，但希望藍白合作、顧全大局；民眾黨支持者則期待黨內人選參選到底。他強調，竹北市長選戰攸關議員、代表、里長布局，是民眾黨在大新竹的重要戰略指標。

至於柯文哲是否仍具「選票變現」能力，邱臣遠坦言，2年前與現在政治情勢不同，總統大選與地方選舉投票結構也不同，不能直接畫上等號。民眾黨當然希望支持者延續支持，但仍須透過基層經營，把網路聲量真正轉化為地方選票。

邱臣遠表示，現階段仍以選民服務與陸戰優先，搭配民眾黨擅長的空戰，未來黨中央重要幹部也將與新竹縣市候選人共同輔選，結合「雙城共榮、科技雙子星」等主軸，帶動整體選情。

此外，對於民眾黨徵召戴于文參選花蓮市長是否代表與國民黨合作，邱臣遠表示，可從聯合治理角度理解，只要理念相近，即使縣市首長分屬不同政黨，仍可共同推動地方建設，而民眾黨地方布局也希望從里長、代表、議員到首長逐步扎根，建立長期地方組織。